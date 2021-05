„House of Dragon“: So sieht der „Game of Thrones“-Ableger aus

In Kostüm vor Dünen: HBO zeigt Emma D'Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen und Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen in der Game of Thrones-Vorgeschichte „House of the Dragon“. Quelle: Ollie Upton/Hbo/PA Media/dpa