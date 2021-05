ESC-Rekord: Barbara Schöneberger verkündet erneut Punkte aus Deutschland

Hamburg. Moderatorin Barbara Schöneberger (47) verkündet am 22. Mai erneut, welches Land „twelve points“ beim Eurovision Song Contest (ESC) aus Deutschland bekommt. Schöneberger übernehme die Punktevergabe zum sechsten Mal, so oft habe dies niemand vor ihr gemacht, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mit. Die Jury-Wertungen hätten beim ESC das gleiche Gewicht wie das Publikums-Voting.

Das Finale des Musikwettbewerbs findet am 22. Mai im niederländischen Rotterdam statt, für Deutschland tritt der gebürtige Hamburger Jendrik mit seinem Song „I Don't feel Hate“ an.

In diesem Jahr können Fans weltweit demnach erstmals den ESC online gemeinsam verfolgen. Im Tool „ESC zusammen“ können sich bis zu vier Fans per Webcam in einem virtuellen Raum zusammenschalten.

„Countdown für Rotterdam“ mit prominenten Gästen

Vor der Show aus Rotterdam präsentiert Barbara Schöneberger ab 20.15 Uhr aus einem Studio in Hamburg die Sendung „Countdown für Rotterdam“. Als Gäste sind Sarah Connor, Jan Delay, Michael Schulte und Zoe Wees angekündigt. Zu Jendrik ist eine Live-Schalte nach Rotterdam geplant.

Der langjährige Kommentator Peter Urban (73) wird bei der großen Musikshow wieder im Einsatz ein. Die markante Stimme wird den ESC zum 23. Mal begleiten. Im vergangenen Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie keinen regulären Eurovision Song Content, sondern nur eine Ersatzshow.

RND/dpa