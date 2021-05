Mehr als eine Million Abrufe für schwule ARD-Miniserie „All You Need“

München/Berlin. Für die in erster Linie für die ARD-Mediathek produzierte Miniserie „All You Need“ sind in den ersten zehn Tagen 1,1 Millionen Video-Abrufe registriert worden. Das teilte die ARD-Programmdirektion am Dienstag in München mit. Die sogenannte Dramedy-Serie handelt von vier Männern in Berlin und gilt als Deutschlands erste Serie mit ausschließlich schwulen Hauptfiguren.

„Zeichen für Integration und Vielfalt“

ARD-Mediathek-Channel-Manager Florian Hager sagte, ihn freue „das große Interesse der User*innen“. Die queere Serie setze „ein Zeichen für Integration und Vielfalt“. Bei ihrer linearen Ausstrahlung am späten Sonntag- und Montagabend im ARD-Kanal One waren die fünf Folgen auf jeweils etwa 100 000 Zuschauer gekommen.

Die etwa 25-minütigen Folgen der Serie sind seit 7. Mai verfügbar und sollen es sechs Monate bleiben. Die Dreharbeiten für eine zweite Staffel sollen noch in diesem Jahr beginnen.

RND/dpa