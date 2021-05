Teilnehmer stehen fest: Diese Länder sind im ESC-Finale

Rotterdam. Alle 26 Teilnehmer des Finales des 65. Eurovision Song Contest stehen fest: Auch die Schweiz und Island, beide Favoriten auf den ESC-Titel, erreichten am Donnerstagabend in Rotterdam einen Platz im Finale. Österreich mit Vincent Bueno schied dagegen im Halbfinale aus. Etwa 3500 Zuschauern sahen eine spektakuläre Show mit vielen Licht- und Videoeffekten im Ahoy in der niederländischen Hafenstadt. Am Ende hatten die TV-Zuschauer das Wort. Bereits am Vorabend hatte die Jury entschieden.

Mit dabei im Finale sind auch: Albanien, Serbien, Bulgarien, Moldau, Portugal, San Marino, Griechenland und Finnland. Sieben Acts schafften es dagegen nicht.

Deutschland hatte Finalplatz sicher

26 Länder treten nun am Samstagabend im Finale des ESC an. Einen sicheren Finale-Platz hatten bereits die „Big Five“, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie auch die Gastgeber Niederlande. Deutschland wird von Jendrik mit „I Don’t Feel Hate“ vertreten.

Im ersten Halbfinale am Dienstag hatten sich bereits zehn von 16 Ländern einen Platz gesichert. Das sind Malta, Aserbaidschan, Belgien, Israel, Litauen, Norwegen, Russland, Schweden, Ukraine und Zypern. Auch Malta wird zu den großen Favoriten auf den Titel gezählt.

Die Niederlande sind Gastland, weil Sänger Duncan Laurence 2019 mit seiner Ballade „Arcade“ gewonnen hatte. Doch 2020 musste der ESC wegen der Coronapandemie abgesagt werden und wurde nun auf 2021 verschoben. Laurence wird aber wegen einer Corona-Infektion nicht live bei dem Mega-Event in seiner Heimat auftreten können. Auch die Band aus Island ist von einem Corona-Fall getroffen, ihr Act musste als Video eingespielt werden.

Die ESC-Shows finden unter strikten Corona-Bedingungen mit Publikum statt. Alle Besucher müssen aber ein negatives Testergebnis vorweisen, genau wie Künstler und Mitarbeiter.

ESC-Teilnehmer 2021 in der Übersicht: Liste mit allen Ländern, Kandidaten, Songs

Das sind alle 26 Finalisten des Eurovision Song Contest 2021 in ihrer Startreihenfolge:

Zypern: Elena Tsagrinou – „El Diablo“ Albanien: Anxhela Peristeri – „Karma“ Israel: Eden Alene – „Set Me Free“ Belgien: Hooverphonic – „The Wrong Place“ Russland: Manizha – „Russian Woman“ Malta: Destiny – „Je me casse“ Portugal: The Black Mamba – „Love Is On My Side“ Serbien: Hurricane – „Loco Loco“ Großbritannien: James Newman – „El Diablo“ Griechenland: Stefania – „Last Dance“ Schweiz: Gjon‘s Tears – „Tout l‘univers“ Island: Daði og Gagnamagnið – „10 Years“ Spanien: Blas Cantó – „Voy a quedarme“ Moldau: Natalia Gordienko – „Sugar“ Deutschland: Jendrik – „I Don‘t Feel Hate“ Finnland: Blind Channel – „Dark Side“ Bulgarien: Victoria – „Growing Up Is Getting Old“ Litauen: The Roop – „Discoteque“ Ukraine: Go_A – „Shum“ Frankreich: Barbara Pravi – „Voilà“ Aserbaidschan: Efendi – „Mata Hari“ Norwegen: Tix – „Fallen Angel“ Niederlande: Jeangu Macrooy – „Birth of a New Age“ Italien: Måneskin – „Zitti e buoni“ Schweden: Tusse – „Voices“ San Marino: Senhit – „Adrenalina“

RND/dpa/pf