Transgender-Model Alex gewinnt: „GNTM“-Finale mit bester Quote seit zwölf Jahren

Berlin. Das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ hat eine Spitzen-Einschaltquote erreicht. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten am Donnerstagabend 25,2 Prozent ab 20.15 Uhr Pro Sieben ein. Laut dem Branchendienst „dwdl.de“ war es das erfolgreichste „GNTM“-Finale seit zwölf Jahren. Demnach lag der Marktanteil bei den 14- bis 39-Jährigen sogar bei 36,4 Prozent. Im Gesamtpublikum sahen 2,97 Millionen (10,2 Prozent) Heidi Klums Show. Am Ende setzte sich Transgender-Model Alex (23) als Siegerin durch.

„Masuren-Krimi“ mit über sechs Millionen Zuschauern

Die meisten Primetime-Zuschauer insgesamt lockte der „Masuren-Krimi“ im Ersten an. Die Episode „Fangschuss“ holten sich 6,22 Millionen (20,2 Prozent) ins Haus. Für die ZDF-Heimatserie „Die Bergretter“ entschieden sich 3,97 Millionen (12,7 Prozent). Der Agentenfilm „James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie“ auf Vox interessierte 2,00 Millionen (6,8 Prozent). Bei der US-Krimiserie „Navy CIS“ auf Sat.1 saßen 1,85 Millionen (5,9 Prozent) vor den Bildschirmen.

Das „RTL Aktuell Spezial“ zur Corona-Krise verfolgten 1,71 Millionen (5,5 Prozent), danach blieben bei der Actionserie „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“ 1,14 Millionen RTL-Zuschauer (3,9 Prozent) dran.

RTL II hatte die Gesellschaftsreportage „Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez“ im Programm, damit verbrachten 880.000 Leute (2,9 Prozent) den Abend. Die amerikanische Krimireihe „Monk“ auf ZDFneo guckten 370.000 Menschen (1,2 Prozent).

RND/dpa