Volle Zuschauerränge: „Let’s Dance“ mit Maskenpflicht und wenig Abstand

Köln. Erstmals seit Oktober war am Freitagabend in einer RTL-Sendung wieder Studiopublikum zu Gast. Bei der Profichallenge von „Let‘s Dance“ wurden die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski von tosendem Applaus begrüßt, und auch Jurorinnen und Juroren sowie Tänzerinnen und Tänzer zeigten sich „überwältigt“, endlich wieder vor Publikum auftreten zu dürfen.

In den vergangenen beiden Staffeln kam der Applaus in der Tanzshow, wie in vielen anderen TV-Sendungen, vom Band. Dank niedriger Inzidenzen sowie der steigenden Impfquote habe man sich entschieden, nun wieder Publikum ins Studio zu lassen, wie RTL am Tag zuvor mitteilte. Es würden „strenge Hygiene- und Abstandsregeln“ gelten.

Zumindest davon war am Abend jedoch wenig zu sehen. Das Studiopublikum war zwar mit schwarzen Alltagsmasken ausgestattet, die Ränge im Saal waren jedoch ziemlich voll. Zwischen den Zuschauerplätzen wurde offenbar jeweils ein Platz freigelassen.

Tanzpaare fallen wegen Corona-Infektion aus

Allerdings seien im RTL-Studio ausschließlich Personen zugelassen, die einen vollständigen Impfschutz, einen tagesaktuellen, negativen Antigen-Schnelltest (keinen Selbsttest) oder einen schriftlichen Genesungsnachweis vorlegen können, wie RTL mitteilte. Darüber hinaus würden in Absprache mit dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt Sicherheitskonzepte erstellt, die der aktuellen Situation ständig angepasst würden.

Bereits zuvor hatte der Sender mitgeteilt, dass drei Tanzpaare kurzfristig ausfallen würden. Ein Profitanzpaar war positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zwei weitere Tanzpaare hatten direkten Kontakt.

RND/msc