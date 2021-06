Neues RTL-Nachrichtenformat mit Jan Hofer startet im August

Luxemburg, Köln. Das neue RTL-Nachrichtenformat in der Primetime mit dem langjährigen Chefsprecher der ARD-„Tagesschau“, Jan Hofer, startet am 16. August. Das teilte der Sender am Montag mit. Künftig werde aus Berlin live gesendet.

Den Angaben zufolge wird RTL sein Informationsangebot um weitere zwei Stunden täglich ausbauen. Neben der neuen Ausgabe von „RTL Aktuell“ um 16.45 Uhr wird es ab dem 2. August eine weitere Ausgabe von „Explosiv“ um 17 Uhr geben. Zudem wird bereits am 5. Juli das Mittagsjournal „Punkt 12“ um eine Stunde bis 15 Uhr verlängert. Mit Neuzugang Felix Hutt, der vom „Spiegel“ zu RTL wechselt, verstärke ein weiterer Investigativ-Reporter den Bereich der investigativen Recherche.

Neues Logo, neues Design

Die Mediengruppe RTL Deutschland und die Seven.One Entertainment Group arbeiten seit einigen Monaten an der Umstrukturierung ihres Images und ihrer Informationsangebote. Neben einem neuen Logo und einem neu gestaltetes Design, das der Sender am Montag vorstellte, konnte RTL zuletzt auch die Moderatorin Pinar Atalay gewinnen. Am 29. August werde sie gemeinsam mit Peter Kloeppel, dem Chefmoderator von „RTL Aktuell“, durch ein „Wahl-Triell“ mit den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) führen. Atalay werde beim Sender zudem „den weiteren Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten“.

Im Zuge der Transformation werde die Mediengruppe RTL Deutschland ab September unter RTL Deutschland firmieren und der schnell wachsende Streamingdienst TVNOW zum Jahresende in RTL+ umbenannt. Die lineare TV-Sendermarke RTLplus werde demnächst einen neuen Namen bekommen. RTL Deutschland bleibe dementsprechend ein Markenverbund, in dem VOX, ntv und NITRO weiterhin als eigene Marken auftreten.

Das in Zukunft dreifarbige, rechteckige Logo von RTL Television folgt den Angaben zufolge der einfachen Regel: Der Inhalt definiert die Marke. Die Farben des neuen Logos seien individualisierbar, um verschiedene Themen und Partnerschaften in unterschiedlichen Kontexten herauszustellen.

RND/epd