„Bachelorette“: Starttermin für neue Staffel mit Maxime Herbord steht

Sie will in diesem Sommer die Männerherzen erobern: Maxime Herbord. Bereits vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die Junggesellin als diesjährige „Bachelorette“ bei der gleichnamigen RTL-Kuppelshow auf Partnersuche gehen wird. Nun steht auch schon ein Starttermin fest: Die neuen Folgen mit der 26-Jährigen und ihren Kandidaten ist ab dem 14. Juli bei RTL zu sehen. Beim hauseigenen Streamingdienst TVnow gibt es die Dating-Show schon eine Woche früher zu sehen.

Herbord ist bei dem RTL-Format kein unbekanntes Gesicht: 2018 buhlte sie um Daniel Völz, doch stieg sie nach einigen Folgen freiwillig aus. Denn den Mann ihrer Träume hatte sie in ihm nicht gefunden. Das soll jetzt alles anders werden.

„Bachelorette“ Herbord hofft, dass es knistert

„Ich bin jetzt so glücklich, wie ich in meinem Leben noch nicht war. Deshalb finde ich es jetzt auch den perfekten Zeitpunkt für ‚Bachelorette‘“, sagte Herbord vor einigen Wochen in einer Mitteilung zur neuen Staffel. Kennenlernen soll bei ihr ganz klassisch ablaufen: Sie hofft, dass es bei den Dates „von Anfang an knistert“.

RND/goe