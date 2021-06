Iglu, Baumhaus, Luxus-Höhle: Netflix startet Serie mit ausgefallenen Unterkünften

Eine eigene private Insel, kilometerlanger weißer, feiner Sandstrand, Palmen, glasklares Wasser, das in allen erdenklichen Türkis- und Blautönen schimmert, ein eigener Koch, ein Pool, ein Whirlpool, riesige Beach Bungalows und Schildkröten, mit denen man sich das Karibische Meer teilt. Und das in aller Abgeschiedenheit. Ein Traum? Muss nicht sein. Zumindest nicht, wenn man das nötige Kleingeld hat: „Royal Island“ ist eine private Insel auf den Bahamas und kann gemietet werden. Ab 15.000 US-Dollar pro Nacht, dafür kommen in den fünf Bungalows bis zu 18 Gäste unter und alle Speisen, Getränke und Aktivitäten sind im Preis inkludiert.

24 ausgefallene und einzigartige Unterkünfte auf Netflix

„Royal Island“ ist eine von 24 Ferienunterkünften, die in der neuen Netflix-Serie „Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt“ vorgestellt werden. Und diese achtteilige Serie bietet Inspiration, die wohl viele Reisende nach anderthalb Jahren Reise-Abstinenz dringend gebrauchen können: In der Sendung machen sich zwei Frauen und ein Mann auf die Reise, um die ausgefallensten Ferienunterkünfte weltweit zu testen – von Baumhaus über Iglu bis privater Bahamas-Insel, Höhle oder Leuchtturm. Der englische Titel: „The world’s most amazing vacation rentals“ passt daher auch besser als die deutsche Übersetzung.

In jeder, etwa 30 Minuten, langen Folge gibt es ein Thema. Etwa „Best of Bali“, „American Adventure“ oder „Private Island“. Und in jeder Folge werden drei Unterkünfte vorgestellt: Weltenbummlerin Jo, Designerin Meghan und Immobilienmakler Luis suchen sich jeweils ein Domizil in ihrer eigenen Kategorie: Meghan stellt Budget-Unterkünfte vor, Jo sucht einzigartige Übernachtungsstätten und bei Luis steht der Luxus im Vordergrund.

Iglu mit Nordlicht, Leuchtturm mit Wal: Netflix stellt die coolsten Unterkünfte vor

So findet Luis etwa eine Luxus-Höhle - eine Kombination, von der Meghan nach eigener Aussage gar nicht wusste, dass sie möglich ist. Doch die „Bechham Creek Cave Lodge“ zeigt, dass es geht: Auf rund 1800 Quadratmetern ist aus einer natürlich entstandenen Höhle ein Luxus-Feriendomizil für bis zu zwölf Personen geworden. 1600 US-Dollar kostet die Nacht – dafür gibt es ein einzigartiges Erlebnis.

Seit einigen Tagen sind die Folgen auch in Deutschland zu sehen und machen Lust auf Urlaub. Nordlichter gucken in Lappland in Finnland, in einem Leuchtturm schlafen und Wale beobachten in Alaska, Luxus-Urlaub mit einer eigenen Insel auf den Bahamas oder in einer Eco-Lodge in Balis Reisfeldern – für jeden Urlaubstyp gibt es Inspiration.

Das große Manko: Eine Vielzahl der vorgestellten Unterkünfte und Aktivitäten passen wohl nicht ins Budget des Durchschnittsreisenden. Selbst Meghan, die eigentlich für günstige Unterkünfte zuständig ist, wählt beispielsweise eine private Insel in South Carolina, die pro Nacht ab 500 US-Dollar kostet und für bis zu sechs Personen geeignet ist, oder kleine Hütten auf einem Bauernhof auf Hawaii, ohne Toiletten, für 119 US-Dollar pro Nacht.

Übernachten im Bauch einer Schlange: Kunstvolle Architektur und einsame Inseln

Dennoch: Zum Träumen ist die neue Netflix-Reihe optimal. Sie zeigt uns, was nach der Corona-Pandemie an Abenteuern auf uns warten – ob auf Bali, den Bahamas, in Mexiko oder in den USA. Und sie zeigt auch, dass es nicht nur draußen Erlebnisse gibt, sondern manchmal die Unterkunft an sich schon so speziell ist, dass man den ganzen Tag dort verbringen kann.

Etwa im spektakulären Quetzalcoatl‘s Nest in Mexiko-Stadt, buchbar über Airbnb. Dort hat Architekt Javier Senosiain einen Fantasie-Park mit zehn Apartments erschaffen – im Bauch einer Schlange. Denn tatsächlich ist das Hauptgebäude ist in Form des Tieres designed. Der gesamte Park kommt futuristisch-fantastisch daher, dass Senosiain sich von Gaudí inspirieren ließ, ist ersichtlich. Zu der Wohnanlagen gehören Aussichtspunkte, Seen und Teiche, ein Botanischer Garten sowie weitere Freizeitmöglichkeiten.

Von Miriam Keilbach/RND