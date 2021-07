Niederländischer König nach Anschlag auf Reporter Pieter R. de Vries entsetzt

Berlin. Nach dem Anschlag auf den prominenten Kriminalreporter Pieter R. de Vries in Amsterdam hat das niederländische Königspaar entsetzt reagiert. Dies sei „ein Angriff auf den Journalismus“, sagte König Willem-Alexander am Mittwoch in Berlin am letzten Tag des Staatsbesuches vor niederländischen Journalisten. Journalismus sei ein „Eckstein unseres Rechtsstaates. Damit ist dies auch ein Anschlag auf unseren Rechtsstaat.“

Der Monarch sprach zugleich auch den Journalisten sein Mitgefühl aus. „Wenn einem Kollegen so etwas geschieht, dann muss das schrecklich sein“, sagte er. Die Erklärung des Königs war vom niederländischen TV-Sender NOS gesendet worden. Außerdem äußerte sich das Königshaus in den sozialen Medien.

Der Reporter war am Dienstagabend nach dem Verlassen eines TV-Studios mitten in Amsterdam niedergeschossen worden. Er liegt lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus. Drei Verdächtige waren noch in der Nacht festgenommen worden, zwei auf der nahe gelegenen Autobahn und einer in Amsterdam.

RND/dpa