EM-Halbfinale: Wo war Sandro Wagner?

Mainz. Er ist der Zuschauerliebling der diesjährigen EM: Als Co-Kommentator des ZDF sorgte Sandro Wagner in den vergangenen Wochen für ungewohnte Abwechslung, die von den Fans mit Freude aufgenommen wurde. Vor allem, wenn der ehemalige Bayern-Spieler und jetzige Fußballtrainer seinen Kollegen, den Sportjournalisten Bela Rethy, verbesserte, jubelten die Zuschauer.

ZDF liefert Antwort

Doch beim Halbfinale zwischen England und Dänemark am Mittwoch warteten die Zuschauer vergeblich auf etwaige Kommentare: „Was ist mit Sandro Wagner heute?“ – Diese Frage war so oder so ähnlich häufiger auf Twitter zu lesen. Inzwischen hat das ZDFsportstudio geantwortet: „Leider ist Sandro aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei. Wir hätten ihn auch gerne gehört.“

Was genau dem 33-Jährigen fehlt und ob er zum Finale zwischen England und Italien am kommenden Sonntag, 11. Juli, 21 Uhr, im ZDF wieder fit sein wird, ist nicht bekannt. Noch am Freitag hatte Wagner zusammen mit Réthy das Viertelfinale zwischen Belgien und Italien kommentiert. Am Sonntag stand er zudem bei einem Testspiel seines neuen Vereins, dem Viertligisten SpVgg Unterhaching, als Trainer am Spielfeldrand.

RND/Teleschau