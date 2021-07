Blue Origin: Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All geflogen

Amazon-Gründer Jeff Bezos ist mit seinem eigenen Raumfahrtunternehmen ins All gestartet. Begleitet wurde er von seinem Bruder Mark, einem 18-Jährigen aus den Niederlanden als bislang jüngstem und einer 82-jährigen texanischen Flugpionierin als ältestem Menschen im All. Der Start in Texas ist auf den 52. Jahrestag der ersten Mondlandung von Apollo 11 gefallen. Bezos‘ Raumfahrzeug funktioniert vollautomatisch. Insgesamt dauerte der Flug rund zehn Minuten.

Blue Origin plant weitere Flüge

Dem Start am Dienstag waren 15 erfolgreiche Testflüge ins All von „New Shepard“-Raketen seit 2015 vorausgegangen. Alle waren unbemannt. Blue Origin plant bis zum Jahresende zwei weitere Flüge mit Passagieren. Der öffentliche Ticketverkauf hat noch nicht begonnen.

Bereits vor rund zehn Tagen hatte mit Richard Branson ein anderer Milliardär mit seinem eigenen Raumschiff einen Kurzausflug ins All unternommen. Die „VSS Unity“ seiner Firma Virgin Galactic stieg am 11. Juli im US-Bundesstaat New Mexico auf eine Höhe von etwa 86 Kilometern auf. Unter Experten ist es damit strittig, ob Branson tatsächlich im Weltraum war: Der Internationale Luftfahrtverband (FAI) und viele andere Experten sehen zwar 100 Kilometer über der Erde als Grenze zum Weltraum an, es gibt jedoch keine verbindliche internationale Regelung.

RND/dpa/AP