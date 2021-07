Flug des Vampirs: Peter Thorwarths Hijacker-Blutbad „Blood Red Sky“ bei Netflix

In einer finsteren Winternacht nach einem rundum glücklichen Familientag, als das Auto auf der verschneiten Straße liegen blieb und Ehemann Nicolai seine Frau Nadja und Baby Elias mitten im Wald zurückließ, um Hilfe zu holen, begegnete die Frau, die nicht warten wollte und ihm folgte, in einem baufälligen Haus einem Vampir. Sie machte all die unvorsichtigen Dinge, die nur Menschen in Horrorfilmen tun, verließ Schutzräume, betrat unbekannte, lichtschwache Gefilde, selbst als dort Blutspuren sichtbar wurden.

Der Vampir in der Waldruine, vom Benimm her eher ein zombiehafter Berserker als ein kultivierter Langzahn à la Dracula oder Lestat, verletzte Nadja an der Hand, bevor eine jäh am Horizont emporschnellende Sonne ihn – entsprechend den allseits bekannten Vampirregeln – zu Asche verbrannte. So wurde Nadja selbst zum Vampir. Muss seither ohne Tageslicht auskommen, aber immerhin gibt es Medikamente: Blutdurstsuppressoren, die das Schlimmste verhindern, die das Leben als alleinerziehende Mutter eines kleinen Jungen möglich machen.

Alles beginnt mit einem Jet, der zur Landung gezwungen wird

So geht der Film „Blood Red Sky“ freilich nicht los. Die ersten Bilder zeigen vielmehr einen Jet, der von Militärflugzeugen zu einem schottischen Militärflughafen gelotst wird. Terroristen seien an Bord von Transatlantikflug 473, ein Scharfschütze macht sich bereit. Der Mann im Cockpit behauptet, kein Attentäter und verletzt zu sein. Ein Junge wird an einem Fallschirm durch eine Luke abgeseilt. Bevor ein Sonderkommando den Flieger stürmt, will deren Chef von dem Jungen alles über die Situation an Bord wissen. Der Junge, Sie ahnen es, ist Elias (Carl Koch).

Und Elias erzählt. Von seiner Mama, die von den Terroristen als Erste erschossen wurde. Die aber natürlich als Untote nicht so einfach stirbt. Und die in den Kampfmodus wechselt, als sie die grenzenlose Grausamkeit der Flugzeugentführer erfährt, die keine Islamisten sind, sondern die geplante Sprengung des Flugzeuges über London Islamisten in die Schuhe schieben wollen (aus politischen oder ökonomischen Gründen, das wird nicht klar). Um ihren Sohn zu retten, um den Unschuldigen beizustehen, forciert sie ihre Verwandlung in den instinktgetriebenen hungrigen Nachtmahr. Das gute Monster gegen die bösen Menschen.

Erstmals ist der Vampir an Bord eine Heldin

Das ist interessant, wiewohl nicht generell neu: Vampire und Flugzeuge, das war Thema in Stephen Kings Kurzgeschichte „Der Nachtflieger“ sowie deren Verfilmung und zu Beginn von Benicio Del Toros Roman „Blut“ (als Serie „The Strain“). Flugzeuge bergen Risiken für Vampire, die nur nachts reisen können, und für Passagiere (sie sind Durststiller und Vampirismus ist eine Art Infektion). Erstmals aber ist der Vampir an Bord eines Jets ein Held (respektive eine Heldin).

Auch wenn die Geschichte ziemlich konstruiert erscheint, folgen wir der übersinnlich angereicherten deutsch-englischen Hijacker-Action, die durch Kurzauftritte von internationalen Stars wie Graham McTavish („Outlander“) und Dominic Purcell („Prison Break“) weltweit vermarktbar wird, für einige Zeit mit einigem Interesse. Der Kampf der untoten Frau gegen die Todbringer ist souverän und temporeich inszeniert, dass die Passagiere sich im klaustrophobischen Raum bald vor beiden Parteien zu Tode fürchten, ist durchaus nachvollziehbar.

Logisch ist das freilich alles nicht. Sind wir als Zuschauer stets für die Dauer eines Films oder einer Serie bereit, die Prämisse zu schlucken, dass es in unserem nüchternen Hier und Jetzt magische, übernatürliche, monströse Wesen wie Vampire gibt, glauben wir nie und nimmer, dass einer der Terroristen (Alexander Scheer) nur aufgrund einiger blutiger Indizien zu dem Abraham-van-Helsing-Schluss kommen könnte, die Gegenspielerin an Bord eines ganz normalen Linienflugs sei eine solche.

Ein Hockeyschläger wird zum Pfahl zugespitzt

So überschreitet der Film in dem Moment, als der Mann einen Hockeyschläger zum Pfahl zuspitzt, die Grenze zur Lächerlichkeit und kehrt erst spät wieder von dort zurück. Eine Frau, die an die Pilotentür hämmert und in Todesangst „I can’t breathe!“ schreit, erscheint als eine ausgemachte Geschmacklosigkeit.

Hinter all dem Fauchen, Brüllen und Wüten, dem Schießen, Sterben, Auferstehen steckt vielleicht irgendwo auch eine hauchzarte Geschichte von Anpassung, Toleranz und Inklusion, die allerdings in Tomas Alfredsons Vampir-Coming-of-Age-Drama „So finster die Nacht“ (2008) deutlich intensiver erzählt wurde – ohne das genretypische Getöse. Es gibt freilich auch hier sehenswerte Szenen – vor allem mit Peri Baumeister, die stets das Biest in sich im Zaum halten muss, um nicht selbst ihrem Sohn (Carl Koch macht seine Sache gut) zu schaden. Und man wünschte, ihrer Figur wäre punktuell etwas mehr Ruhe vergönnt gewesen, sich breiter zu entfalten.

Die Abteilung Maske immerhin hat tadellose Arbeit geleistet. Murnaus Nosferatu, der vor nunmehr 99 Jahren ins Kino kam, würde angesichts seiner Kollegin mit der Zunge schnalzen.

„Blood Red Sky“, 121 Minuten, Regie: Peter Thorwarth, mit Peri Baumeister, Alexander Scheer, Carl Koch, Graham McTavish (ab 23. Juli bei Netflix)

Von Matthias Halbig/RND