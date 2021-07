Micky Beisenherz‘ ntv-Talk trägt ab August seinen Namen

Köln/Hamburg. Aus der ntv-Talkshow „#timeline“ mit Micky Beisenherz wird „#beisenherz“. Die in Hamburg produzierte Montagssendung mit jeweils zwei Gästen, die über Themen der Woche diskutieren, kehre am 23. August mit diesem neuen Namen aus der Sommerpause zurück, teilte der zur RTL-Mediengruppe gehörende Nachrichtensender ntv am Montag in Köln mit.

Mehr Haltung und Meinung

Beisenherz (44) ist als TV-Moderator und -Autor, Kolumnist („Stern“) sowie Hörfunk- und Podcastmacher („Apokalypse & Filterkaffee“) bekannt. Man ziele künftig noch mehr auf Haltung und Meinung, wurde Beisenherz zitiert. „Außerdem: Wenn eine Sendung meinen Namen trägt, können Gottschalk oder Silbereisen die nicht so einfach übernehmen.“

RND/dpa