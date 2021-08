„RTL Direkt”: Bei Jan Hofer bleibt die Krawatte ab

Berlin. Als Jan Hofer seinen letzten Arbeitstag bei der „Tagesschau” im Ersten hatte, legte er vor laufender Kamera die Krawatte ab. In seiner neuen Nachrichtensendung „RTL Direkt”, die am Montag, um 22.15 Uhr, in Berlin startet, wird er sie aber vorerst auch nicht wieder umbinden. Das erzählt der Anchorman des Senders schmunzelnd bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Auch geben er, sowie Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News, und Lothar Keller, Redaktionsleiter “RTL Direkt”, weitere Details zum neuen privaten Nachrichtenformat bekannt.

In jeder Sendung soll nach einem kompakten Nachrichtenblock über das Thema des Tages in der zweiten Sendungshälfte diskutiert werden. In der ersten Sendung ist dafür Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, zu Gast. Sie soll laut Lothar Keller gemeinsam mit Jan Hofer der Frage widmen, wie viel grüne Politik Bürgerinnen und Bürger kosten wird. Zum Schluss von “RTL Direkt” will der Sender noch etwas Versöhnliches senden. “Das kann eine bunte Meldung sein, aber auch ein satirischer Beitrag unserer Journalistinnen und Journalisten”, sagt Keller wenige Tage vor dem Start.

Außerdem sollen Zuschauerinnen und Zuschauer durch Interaktionen in den Sozialen Medien an der Sendung beteiligt werden.

Ist „RTL Direkt” eine Kampfansage ans Erste?

“RTL Direkt” wird meist live zeitgleich von Montag bis Donnerstag mit den Tagesthemen im Ersten gesendet. Ist der Termin eine Kampfansage an die öffentlich-rechtlichen Sender? „Wir haben erst einmal auf uns geguckt und geschaut, was die Zuschauerinnen und Zuschauer haben wollen”, sagt Stephan Schmitter. “Um die Unterhaltungsformate nicht zu beschneiden, ist 22.15 Uhr die richtige Zeit.”

Doch ganz ohne Blick auf die öffentlich-rechtliche scheint die Planung nicht vonstatten gegangen zu sein. “Fakt ist auch, dass wir zwischen 18.30 Uhr und 0.30 Uhr bei RTL die gleiche Anzahl von Nachrichtensendungen wie die öffentlich-rechtlichen Sender auch haben”, fügt Schmitters später an. “Wir bewegen uns in einem gewissen Konkurrenzumfeld.”

Jan Hofer moderierte von 1985 bis 2020 die “Tagesschau” im Ersten. Ab dem 16. August wird er im Wechsel mit Pinar Atalay in der neuen Nachrichtensendung “RTL Direkt” zu sehen sein. Die Sendung wirft auch den Terminplan bei RTL durcheinander. So könnten manche Sendungen wie “Stern TV” oder “Extra” später beginnen.

Von Geraldine Oetken/RND