Sie moderierte „The Voice“: Afghanischer TV-Star flieht mit US-Militärflieger aus Kabul

Kabul. Sie gilt als eine der wenigen international bekannten Popstars Afghanistans - nun hat sie das Land mit Hilfe eines Militärfliegers der USA verlassen. Aryana Sayeed flog am Dienstagabend aus Kabul aus, wie sie selbst auf Instagram mitteilte. Ein Foto zeigt die Sängerin und Moderatorin zusammen mit einem männlichen Begleiter in der mit Menschen gefüllten Maschine.

„In einem meiner jüngsten Interviews habe ich gesagt, dass ich die letzte Soldatin sein werde, die ihr Heimatland verlässt”, schreibt die 36-Jährige in dem Post auf Instagram. „Und interessanterweise ist genau das passiert.”

Sie „hoffe und bete, dass die kürzlichen Veränderungen zumindest dazu führen werden, dass die wundervollen Menschen ein friedliches Leben ohne Selbstmordattentäter und Explosionen führen können werden. Mein Herz, meine Gebete und meine Gedanken sind mit Euch allen!”

Sängerin flieht nach Istanbul

Als Ortsmarkierung gab Sayeed Doha an, die Hauptstadt von Katar. Von dort aus will die Sängerin offenbar weiter nach Istanbul reisen. Sayeed lebt bereits seit längerem in der Türkei, hatte bis zuletzt jedoch einen Zeitwohnsitz in Kabul.

Der Grund für die Ausreise der 36-Jährigen liegt auf der Hand: Unter den Taliban in Afghanistan hätten der Moderatorin vermutlich erhebliche Konsequenzen gedroht. In einem Interview mit dem „Spiegel” hatte Sayeed 2018 bereits öffentlich gemacht, für ihren Job als Moderatorin und Sängerin erhalte sie regelmäßig Todesdrohungen. „Wer den Kopf dieser Frau bringt, wird unmittelbar in den Himmel aufsteigen”, sollen Teilnehmer einer religiösen Talkshow gesagt haben. „Extremisten haben in der Zeit, in der wir drehten, bei einem Anschlag gegen den Sender acht Kollegen umgebracht”, erklärte die Sängerin.

Sayeed ist in Afghanistan mitunter für ihre Musik bekannt. Ihr Song „Bache Kabul” aus dem Jahr 2020 beispielsweise hat fast 900.000 Aufrufe auf Youtube. Als Moderatorin stand die 36-Jährige unter anderem für die afghanische Variante von „The Voice” vor der Kamera. Die Sendung lief bis 2015 auf dem Sender Tolo TV.

Drohungen für Modelabel

Sayeed wurde in Afghanistan geboren, verließ das Land jedoch im Alter von acht Jahren. Zeitweise lebte die heute 36-Jährige in der Schweiz, später auch in England. In Afghanistan hatte sich die Sängerin zuletzt immer wieder für Frauenrechte eingesetzt. Unter anderem unterstützte der Popstar die #WhereIsMyName-Kampagne, die sich für die Nennung von Frauennamen auf Ausweisen in Afghanistan stark machte.

Große Aufmerksamkeit erhielt sie auch für eine Aktion im Jahr 2017, als sie öffentlichkeitswirksam ein Kleid verbrannte, das sie zuvor an einer Veranstaltung getragen hatte. Erst vor rund drei Wochen hatte Sayeed in Kabul ihr eigenes Fashionlabel „Aryana” lanciert, wofür sie von den Taliban angegriffen wurde.

„Radikale Mullahs sagen, diese Frau kommt aus Europa und will euren Frauen Flausen in den Kopf setzen”, erklärte die Sängerin seinerzeit dem „Spiegel”. „Ich lehre den Frauen ihre Rechte, dass sie stark sein, unabhängig werden sollen, aufstehen gegen das Unrecht.”

Frauen müssen sich künftig verschleiern

Unter anderem in Songs wie „Champion” ermutigt Sayeed Frauen. „Sie sollten sich zusammentun, sich gegenseitig helfen, sie müssen aufstehen für ihre Rechte. Bildung ist der Schlüssel heraus aus diesem Gefängnis. Natürlich ist all das so schwierig dort, auch sehr traurig.”

Aus den Bemühungen für mehr Gleichberechtigung dürfte nun nichts mehr werden. Die Taliban-Führung hatte zwar zuletzt gegenüber Medien angekündigt, dass die Rechte der Frauen gewahrt werden würden - allerdings „im Einklang mit der Scharia”. In der Öffentlichkeit beispielsweise haben sich Frauen künftig zu verschleiern.

RND/msc