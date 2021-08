Neue Satireshow bei RTL: „RTL Topnews” mit Ilka Bessin startet im September

Beim Sender RTL ist einiges im Gange. Nachdem Jan Hofer Mitte August mit seiner Nachrichtensendung “RTL direkt” an der Seite von Pinar Atalay gestartet ist, will der Sender nun eine ganz andere nachrichtlich orientierte Show ins Rennen schicken. “RTL Topnews” heißt das Format, bei dem Comedians das Wochengeschehen kommentieren. Die erste Show läuft am Donnerstag, 23. September, um 23.15 Uhr. Das gab der Sender per Pressemitteilung bekannt.

Ilka Bessin ist Teil der Comedian-Crew

Ilka Bessin, die nicht mehr als “Cindy aus Marzahn” auftritt, Faisal Kawusi, Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Till Reiners sowie wechselnde Gäste sollen Themen der Zeit und die aktuelle Nachrichtenlage aus Politik, Sport und Gesellschaft satirisch betrachten. Durch die Sendung führt Sarah Valentina Winkhaus. Wenn es nach RTL geht, soll die Sendung zur Adresse derjenigen werden, die “Talk-Shows und aktuelle Nachrichten nur noch mit Humor ertragen”, heißt es in der Mitteilung.

In der Show sollen sich die großen Nachrichten der Woche, vorgetragen von Winkhaus, mit Gesprächen zwischen jeweils vier Comedians in einer Art Talk-Runde abwechseln. Als Head-Autoren hat RTL Joy Chun und Adrian Draschoff verpflichtet.

RND/goe