Nach Corona-Infektion: Aus für Lukas Podolski beim RTL-„Supertalent”

Fußballer Lukas Podolski ist an Corona erkrankt und kann deshalb nicht wie geplant als Jurymitglied an der aktuellen Staffel der RTL-Castingshow „Das Supertalent” teilnehmen. Auch Jury-Kollegin Sängerin Chantal Janzen befindet sich in Quarantäne.

Die Aufzeichnungen zu „Das Supertalent” werden laut RTL aber fortgesetzt, neben Michael Michalsky sitzen ab Mittwoch die Ehrlich Brothers, Motsi Mabuse und Riccardo Simonetti in der Jury.

„Mich hat’s leider erwischt. Ich habe Corona und muss leider erstmal in die Quarantäne. Ich habe keine Symptome, mir geht’s so wie die letzten Monate und Wochen auch”, zitiert RTL den Fußballstar am Mittwoch in einer Mitteilung. „Was weh tut, ist, dass ich heute nicht da sein kann in meiner Halle und heute beim ,Supertalent’, weil ich mich sehr sehr darauf gefreut habe. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und das fällt jetzt erst mal weg. Das ist erst mal bitter, aber das Leben geht weiter.”

Chantal Janzen befindet sich bis auf Weiteres ebenfalls in Quarantäne. Auch sie wurde am Dienstag laut RTL positiv auf Covid-19 getestet, ein Test am Mittwoch fiel dagegen negativ aus. Janzen: „Weil Gesundheit für mich immer an erster Stelle steht und ich absolut kein Risiko eingehen will, weder für mich noch für andere, haben wir trotz meines letzten negativen Tests entschieden, noch eine weitere intensivere Laboruntersuchung abzuwarten.” Sie habe keine Symptome, sei vollständig geimpft und habe sich bereits im vergangenen Jahr mit dem Coronavirus infiziert.

Für sie könnte es je nach Ergebnis der Laboruntersuchungen in den nächsten Tagen bei „Das Supertalent” weitergehen, teilte RTL mit.

RND/seb