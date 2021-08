Die Frau, die wagt, gewinnt – ZDF-Komödie “Immer der Nase nach”

Es sieht schon ziemlich schräg aus, wie sich in den Straßen von Berlin Tanja (Claudia Michelsen) mit einer riesigen Pappmaché-Nase auf dem Rücken abschleppt. Aber an diesem Tag läuft sowieso vieles schief für die etwa 50-Jährige - beruflich, wie privat. So hat das Nasen-Ungetüm bisher das Schaufenster einer Apotheke geschmückt, wird dort jetzt nicht mehr benötigt und soll nun von der Schaufensterdekorateurin mit nach Hause genommen werden.

Vom schweren Los der Freiberuflichen

Ganz schön unangenehm. Und überhaupt werden lohnende Aufträge für die freiberuflich Arbeitende immer seltener. Ihr Problem sei, sagt Tanja später zu ihrer besten Freundin Imke, dass immer mehr Geschäfte schließen würden. Und “keine Läden heißt keine Schaufenster, keine Schaufenster heißt keine Schaufensterdeko, keine Schaufensterdeko heißt keine Aufträge.”

All das macht sie fürchterlich nervös, unruhig und gehetzt. Und um finanziell überleben zu können, muss sie sich notgedrungen irgendwie neu erfinden. Fragt sich bloß wie. Aber auch privat steckt sie gerade in einer argen Krise. Ihre einzige Tochter ist just in eine Kreuzberger-WG gezogen, zu ganz hippen Typen, die sich selbst so originelle Namen geben wie Kiwi, Gurke und Möhre. Nun ja, das ist eben Berlin. Dann hat ihr Mann nach der kürzlich vollzogenen Scheidung schon wieder eine Neue. Und auch ihre Mutter bereitet ihr Sorgen. Als Tanja deren Computer repariert, entdeckt sie nämlich einen regen E-Mail-Austausch mit einem Onkologen.

Eine Frau, die kein Fettnäpfchen auslässt

Das ist aber noch längst nicht alles, was die leicht melancholische Komödie “Immer der Nase nach” ihrer Heldin zumutet. In der ersten Hälfte erlebt sie jedenfalls eine Katastrophe nach der anderen, lässt dabei kein Fettnäpfchen aus und wird immer ratloser. Doch dann wendet sich das Blatt.

Inszeniert hat den für dieses Genre ungewöhnlich stillen Film Kerstin Polte, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Und gut getragen wird diese Komödie von vier starken Darstellerinnen, neben Michelsen sind das Corinna Harfouch (Imke), Lena Klenke als Tochter und nicht zuletzt Angela Winkler (Ellen). Aber auch ansonsten wird die Geschichte von Frauen bestimmt.

So leitet eine Firmenchefin das Unternehmen, von dem sich Tanja einen lukrativen Auftrag verspricht. Eine junge Digital-Expertin und alleinerziehende Mutter zeigt ihr, welche Möglichkeiten die moderne Computer-Technik für ihren Beruf bietet. Und wird dabei schließlich sogar zu ihrer Geschäftspartnerin.

Flirt trotz großem Altersunterschied - und keinen stört’s

Männer dagegen kommen in diesem weiblichen Kosmos nur am Rande vor – mit einer Ausnahme. Sie heißt Nick (Helgi Schmid), ist ein Mittdreißiger und Lebenskünstler, der sein Geld irgendwie mit Kunst aus Schrott verdient. Ihn lernt sie ausgerechnet bei der Einweihungsparty ihrer Tochter kennen, wo er ziemlich eindeutig mit ihr flirtet – trotz des beachtlichen Altersunterschieds. Aber der spielt wie in auch anderen Fällen in dieser Komödie erstaunlicherweise kaum eine Rolle.

So vergnügt sich Tanja ganz selbstverständlich in einem angesagten Berliner-Club, und keinen stört es und keiner von den durchweg jungen Besuchern rümpft über die vermeintlich “Alte” die Nase. Zwar werden in diesem durchweg positiv gestimmten Film auch jede Menge Konflikte und Probleme gezeigt, mit denen Mittlebensfrauen wie Tanja privat wie beruflich zu kämpfen haben. Sie lassen sich aber auch ohne professionellen Erfolgscoach bewältigen. Und die zentrale Botschaft ist daher: Irgendwie ist alles nicht so schlimm, wie es ausschaut. Man muss sich eben nur trauen, dann geht es schon.

Das klingt vielleicht ein wenig pädagogisch, wird hier aber nicht trocken lehrbuchhaft gepredigt, sondern selbstverständlich vorgeführt und vor allem vorgelebt. Von sehr lebendigen Figuren und Typen, die man mit all ihren Macken einfach mögen muss. Daher macht der Film beim Zuschauen richtig Spaß und vielleicht auch ein bisschen Mut. Dazu entwickelt er eine angenehm ruhige und entschleunigte Atmosphäre, von der sich schnell auch die anfangs hibbelige Tanja anstecken lässt. Und genau das gibt ihr dann schließlich ganz neue überraschende und sogar kreative Spielräume. Auch im ach so hohen Alter von 50 Jahren.

“Immer der Nase nach”, Donnerstag (26. August) 20.15 Uhr, ZDF

Von Ernst Corinth/RND