„Polizeiruf 110 – Bis Mitternacht”: Immer tickt die Uhr

Was Verena Altenberger bisher nicht geschafft, gelingt ihr nun in ihrem vierten Fall aus der Münchner „Polizeiruf 110”-Reihe. Sie spielt in diesem Ausnahme-Krimi so brillant ihre Rolle, dass man sich beim Zuschauen nicht mehr mit Wehmut an ihren Vorgänger, Kommissar Matthias Brandt, erinnert. Der mit unzähligen Preisen ausgezeichnete Dominik Graf hat den Film „Bis Mitternach inszeniert. Er gilt als Meister des Krimi-Genres, der allerdings bisweilen gern mal künstlerisch experimentell über die Stränge schlägt und damit zwar die Kritik begeistert, das Fernsehpublikum doch zuweilen irritiert und verunsichert. Diesen Film aber werden beide Seiten mögen, dafür ist er einfach viel zu packend inszeniert. Und das Drehbuch und die Dialoge, die der leitende Filmkritiker der “Süddeutschen Zeitung”, Thomas Kniebe, nach einer Buchvorlage (“Abgründe: Wenn Menschen Mörder werden”) von Josef Wilfling geschrieben hat, sind entsprechend exzellent.

Altenberger, übrigens die Buhlschaft im diesjährigen Salzburger „Jedermann”, ist also wieder die Oberkommissarin Elizabeth „Bessie” Eyckhoff, die sich als Streifenpolizistin im Dienst gut bewährt hat und daher zur Mordkommission versetzt worden ist. Ein schöner Karrieresprung, der ihr allerdings bei diesem Fall gleich alles abfordert. Sie soll im Verhör den Studenten Jonas Borutta (Thomas Schubert) „knacken”, der beschuldigt wird vor drei Jahren eine Frau ermordet und jetzt einen Mordversuch an einer Studentin begangen zu haben. Schon beim letzten Mal hat vieles für seine Täterschaft gesprochen, aber nachweisen konnte man ihm den Mord nicht. Und jetzt ist die Lage ganz ähnlich. Borutta schweigt beharrlich, das Opfer kann ihn nicht identifizieren und einen schlüssigen Beweis für seine Schuld gibt es nicht.

Immer tickt die Uhr

Und es tickt die Uhr, was dem Film beinahe Echtzeit-Charakter vermittelt. Wenn Borutta nicht bis Mitternacht gesteht, muss man ihn wie drei Jahre zuvor wieder laufen lassen. Aber noch ist gut eine Stunde Zeit, und inzwischen hat es Bessie wenigstens geschafft in einem wahren Verhörmarathon ihn zum Reden zu bewegen. Und er redet viel, scheint sogar froh zu sein, dass er endlich jemanden gefunden hat, der ihm zuhört. Aber statt über die Taten zu sprechen, verliert er sich in Betrachtungen über seine Befindlichkeit und in psychologische Binsenweisheiten. Und Bessie spielt mit, versucht dabei geschickt wie eine Therapeutin seine Tatmotive zu ergründen, scheitert aber an den entscheidenden Punkten immer wieder an Boruttas ausufernden Redefluss. Und die Uhr tickt.

Verfolgt wird das Gespräch in einem anderen Raum von ihren erfahrenen männlichen Kollegen und der Staatsanwältin, die zunehmend nervös die Verhörsituation kommentieren. Offenbar haben sie der neuen jungen Kollegin zu viel zugetraut und mit dem Verhör vermutlich doch überfordert. So beschließt daher der Kommissariats-Leiter das Drama zu beenden. Und seinen Vorgänger, einen Verhörspezialisten, zu reaktivieren. Außerdem kennt Josef Murnauer (Michael Roll) Borutta bereits gut, hat er doch schon das Verhör vor drei Jahren geführt – damals ist er allerdings, wie bekannt, gescheitert. Zur Überraschung der Zuschauer erweist Murnauer sich allerdings erstaunlich kollegial Bessie gegenüber. Dennoch schafft es der Film auf Klischees zu verzichten.

Verhör-Krimi ist fast ein Kammerspiel

Als reiner Verhör-Krimi, fast eine Art Kammerspiel, kommt „Bis Mitternacht” mit wenigen Rückblenden, die die Tatvorgänge zeigen, aus. Und obwohl es von Anfang an ziemlich sicher ist, wer der Täter ist, bleibt der Film bis zum Schluss spannend. Jene Spannung bezieht er vor allem aus dem verbalen Agieren der Verhörenden und ihrem Versuch, die Gründe der erschreckenden Gewalt des Täters irgendwie verständlich und auch erklärbar zu machen – für sich und den Täter und natürlich auch den Zuschauer.

Das ist tatsächlich ein aufregender Prozess, dessen Ende lange offenbleibt, der zwischendurch mehrfach zu scheitern droht. Und immer tickt die Uhr. Als Verhörspezialist Murnauer schon resigniert, bekommt die Geschichte noch eine überraschende Wende. Dank Bessie Eyckhoff, der man noch mehr solch vorzüglich inszenierte Fälle wünscht.

Von Ernst Corinth/RND