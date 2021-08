„Ein Fall für Zwei – Notwehr”: als Klempner im Rotlichtmileu

Neben dem „Tatort” gehört die ZDF-Krimi-Serie „Ein Fall für Zwei” zu den unkaputtbaren Marken des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Über 32 Dienstjahre kämpfte Privatdetektiv Matula mit wechselnder Rechtsanwalt-Begleitung in Frankfurt am Main gegen Unrecht und Verbrechen. Während in der Skyline der Stadt immer neue Banken- und Bürotürme in die Höhe schossen, wurde der Ermittler mit seinen nicht immer legalen Methoden zum Kontinuum im Sodom und Gomorrha der hessischen Metropole.

Das zunehmend zerknitternde Gesicht von Claus Theo Gärtner gehörte zur alten Bundesrepublik wie das Lübecker Holstentor auf dem 50-Markschein. Als er nach 300 Folgen die Lederjacke an den Haken hing, verpasste das ZDF nach einer kurzen, vorschriftsgemäßen Trauerperiode der Traditionsmarke ein moderat aufgefrischtes Relaunch.

Neuer Anstrich für „Ein Fall für Zwei”

Seit 2014 haben nun Wanja Mues als Privatermittler Leo Oswald und Antoine Monot jr. in der Rolle des Juristen Benni Hornberg das Ruder in Mainhattan übernommen. Nicht nur bezüglich ihrer Körperumrisse sind der gutmütige Anwalt mit ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und der unkonventionelle Detektiv mit Womanizer-Qualitäten als Kontrastpaar angelegt, das in seiner Unterschiedlichkeit hübsch fernsehgerecht harmoniert.

Das angestrebte Kult-Niveau wollte sich mit dem neuen Team vielleicht nicht einstellen, aber seinen Status als solides Gebrauchsfernsehen konnte die wiederbelebte Serie verteidigen. Nach über einem Jahr Pause geht das Duett seit 27. August in die siebte Staffel, deren bescheidenes Innovationspotenzial das Stammpublikum sicherlich nicht verschrecken wird.

Unfreiwillig komisches Staffel-Finale

In „Die falsche Schlange” kommt ein giftiges Reptil als Mordwaffe zum Einsatz und führt nicht allzu tief in die Welt des illegalen Tierhandels. „Entgleist” durchforstet die Strukturen einer dysfunktionale Patchworkfamilie auf der Suche nach tragfähigen Mordmotiven. In „Advokaten und Mörder” ermittelte das Duo verdeckt gegen einen Star-Anwalt, dem es Vergewaltigung und Mord nachzuweisen gilt. Im Staffel-Finale „Notwehr” gerät nun Staatsanwältin Claudia Strauss (Bettina Zimmermann) selbst unter Mordverdacht.

Auch wenn die beiden vor Gericht als gegnerische Parteien in den Ring steigen, hatte Benni Hornberg zur schönen, patenten Vertreterin der Anklage immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis. In den bewundernden Blicken des Verteidigers schimmerten die Träume vom Ausbaupotenzial der Beziehung deutlich durch. Natürlich schwingt sich Benni sofort auf sein Fahrrad, als er hört, dass Kollegin Strauss hinter Gittern sitzt. Als die beiden im Untersuchungsgefängnis aufeinander treffen, liegen die Nerven blank. Die alleinerziehende Mutter Strauss ist am Boden zerstört. Benni muss innerhalb weniger Filmminuten zum Ritter heranwachsen. In der unfreiwillig komischen Szene kommen beide Parteien an ihre schauspielerischen Grenzen. Die Staatsanwältin soll angeblich einen mutmaßlich korrupten Polizisten ermordet haben. Sie versichert, dass sie am Tatort zu Boden geschlagen wurde und neben der Leiche wieder aufgewacht ist. Die Tatwaffe in der Hand und Schmauchspuren an den Fingern sind erdrückende Indizien. Der ermordete Polizist soll auf der Gehaltsliste einer schwerkriminellen Vereinigung gestanden haben.

Klischees über Klischees

Als Klempner verkleidet mit dem Gummipümpel in der Hand wagt sich Leo in die Höhle des Löwen. Natürlich residiert der bis zum Hals tätowierte Clanchef in einem Stripclub, wo er auch noch ein paar geklaute Diamanten versteckt. Eine mit Klischees überladene Story aus dem Genrebaukasten, die mit kryptischer Musik unterlegten, vermeintlichen Spannungsmomente, aber vor allem das bizarre Overacting in den emotionalen Szenen machen aus der 330. Folge von „Ein Fall für Zwei” ein Fernseherlebnis, das dem Publikum viel Langmut und Ironievermögen abverlangt. Ein etwas würdeloses Staffelfinale, das keine große Erwartungen auf das achte, bereits abgedrehte Serienpaket aufkommen lässt.

“Ein Fall für Zwei – Notwehr” ZDF 17.9. 20:15 R: Bettina Braun D: Wanja Mues, Antoine Monot, Jr., Bettina Zimmermann

Von Martin Schwickert/RND