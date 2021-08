Wählen ist kniffelig? Steinmeier, Kroos und Co. rufen zum Urnengang auf

Duisburg/Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit einem Video im sozialen Netzwerk Instagram aufgerufen, am 26. September wählen zu gehen. Unterstützt wird er dabei von Fußballer Toni Kroos, Schauspielerin Sibel Kekilli, Moderator Johannes B. Kerner und Sänger Lukas Rieger. „Sie entscheiden, wie es in Deutschland weitergeht”, sagt Steinmeier in dem kurzen Spot.

Zu Beginn des Films ist der Bundespräsident zu sehen, wie er versucht, einen bunten Zauberwürfel zu lösen. Überall - auf dem Rücksitz seines Dienstwagens, in Besprechungen, in seinem Büro. „Eine kniffelige Aufgabe, die wir alle lösen müssen. Wir sind alle gefragt”, leitet Frank-Walter Steinmeier ein und wirft den Würfel virtuell zu Toni Kroos. „Unsere nahe Zukunft wird geklärt. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und Nachfahren. Geht wählen!”, sagt der Fußballspieler.

„Geht wählen!”

Schauspielerin Sibil Kekilli spielt auf ihre Rolle im Serien-Block-Buster „Game of Thrones” an: „Du bestimmst, wer auf dem Thron sitzen soll. Geht wählen!”, sagt sie. Und auch Johannes B. Kerner schließt sich dem Aufruf an. Sein Fazit: Wählen ist einfacher, als einen Zauberwürfel zu lösen. Ebenfalls in dem Video zu sehen ist Sänger Lukas Rieger. Er appelliert mit seinem Aufruf vor allem an die junge Generation.

Das Video schließt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: “Wahlen sind kein Spiel. Es geht um so vieles – es geht um die Zukunft unseres Landes. Jede Stimme zählt!”

Das Video erhielt innerhalb von wenigen Stunden mehr als 24.000 Likes. Bei den Usern stieß der Wahlaufruf vor allem auf positive Resonanz. „Super gemacht”, schrieb eine Userin. “Wählen zu gehen ist nicht nur eine demokratische Pflicht, sondern auch ein Privileg, um das uns viele Menschen beneiden.”

RND/ag