Deutscher Netflix-Film „Prey“: Junggesellenabschied wird zum Horrortrip

Statt Sauftour, Stripclub oder Porzellan zerschlagen hat Roman (David Kross) zum Junggesellenabschied seine Freunde und den älteren Bruder Albert (Hanno Koffler) auf ein gemeinsames Outdoorwochenende im waldigen Nationalpark eingeladen. Nach einer Paddeltour geht es zu Fuß über Stock und Stein hinauf zu einem Aussichtsturm. Endlos erstrecken sich die hügeligen Landschaften und frühherbstlichen Wälder bis zum Horizont. Im Panoramablick findet sich kein einziges Zeichen der Zivilisation, was als Naturidylle, aber auch als Bedrohung verstanden werden kann.

Natürlich entscheidet sich Regisseur und Drehbuchautor Thomas Sieben („Der Bulle und das Biest“) für Letzteres. Schließlich soll mit seinem neuen Film „Prey“ (Start: 10. September) im Auftrag von Netflix Genreheimkino „Made in Germany“ betrieben werden. Der Streamingriese hat schließlich mit Serienformaten wie „Dark“ oder „Tribes of Europe“ bewiesen, dass man auch in Deutschland mit Horror- und Fantasygeschichten ein internationales Publikum begeistern kann. Ob dem Eineinhalbstünder „Prey“ ein ähnlicher Erfolg beschienen sein wird, darf allerdings bezweifelt werden.

Mit dabei ist Schauspieler David Kross („Der Vorleser“)

Zwar wurde mit David Kross ein prominenter Schauspieler unter Vertrag genommen, der durch „Der Vorleser“ (2008) oder „Gefährten“ (2011) über die Landesgrenzen hinaus bekannt sein mag. Als Zugpferd für die globale Abonnentenschar dürften aber weder er noch Hanno Koffler hinreichend bekannt sein. Doch im Horrorfilm kommt man zur Not auch ohne Promipunkte aus, wenn man die Gesetze des Genres auf originelle Art zu bedienen und interpretieren versteht. Das ist in „Prey“ jedoch leider nicht der Fall.

Fünf junge Männer und ein namenloses deutsches Waldgebiet werden hier zu einer kruden Hänsel-und-Gretel-Variation – nur dass die Hexe hier ihre Opfer nicht mit dem Duft von Lebkuchen anlockt und in den Ofen schiebt, sondern als Scharfschützin mit dem Präzisionsgewehr auf die Männergruppe schießt. Nach dem ersten Projektil, das die Schulter durchbohrt, glauben die Junggesellenfreunde noch an einen Jagdunfall. Aber schon bald ist das potenzielle Fluchtauto mit weiteren gezielten Treffern außer Gefecht gesetzt und die Wanderer auf der Flucht ins Unterholz.

Maskuline Gruppendynamik ist der Stresssituation nicht gewachsen

Mit den ersten Schüssen zeigt sich die maskuline Gruppendynamik der Stresssituation nicht gewachsen. Albert, der eine Firma leitet, wird nach einer Fußverletzung von seinem Kompagnon Peter (Thomas Finster) aggressiv angetrieben. Der gutmütige Roman versucht vergeblich, die Gruppe solidarisch zusammenzuhalten, traut seinem großen Bruder, der ihm eine Stelle in seinem Betrieb versprochen hat, aber auch nicht über den Weg. Sogar eine sinnfreie Eifersuchtsgeschichte um Romans zukünftige Gattin wird noch aus dem Hut gezaubert.

Äußerst klischeehaft und mit psychologischer Minimalmotivation werden hier unter den Gejagten Konflikte geschürt, die keinerlei Tiefgang entwickeln. Derweil wird die Fünfergruppe zunehmend von der Scharfschützin im schwarzen Regencape (Maria Ehrich) dezimiert, die ruhig und wortlos vor sich hin mordet. „Das macht doch alles keinen Sinn“ beschwert sich Peter nach einem weiteren Kugelhagel. „Wer sagt denn, dass es Sinn machen muss?“, entgegnet Roman. Besser hätte man die Erzählhaltung des Drehbuches nicht in Worte fassen können, das sich von einer Schießerei zur nächsten hangelt und keine Vorhersehbarkeiten auslässt.

Motivation der Täterin wird doch noch nachgeliefert

Irgendwann wird die Motivation der Täterin per Videoschnipsel doch noch nachgeliefert – in einem verlassenen Feriendorf hinter einer unverschlossenen Tür auf einem eingeschalteten Notebook ohne Passwortschutz. Spätestens nach dieser banalen Erklärung im klassischen Traumaformat sinkt die Erwartungshaltung in dem mäßig gruseligen Forstkammerspiel unter den Nullpunkt. Vor diesem Netflix-Horrorfilm muss sich weder das unterhaltungsbedürftige Publikum noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen fürchten.

„Prey“ ist ab dem 10. September bei Netflix streambar.

Von Martin Schwickert/RND