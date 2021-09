ZDF-Meteorologin Katja Horneffer über Wetter-Apps: „Beliebig falsch“

Fernsehmoderatorin und Meteorologin Katja Horneffer hält nichts von Wetter-Apps. Weil die Vorhersagen der Onlinedienste lediglich auf simplen Modellrechnungen beruhten, lägen „diese Apps beliebig falsch“, sagte sie der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“. Um wirklich professionelle Prognosen erstellen zu können, bedürfe es „viel mehr Berechnungen“.

Zwar seien die Wettervorhersagen der Onlinedienste im Gegensatz zu früheren Jahren „besser geworden“, jedoch sei eine zutreffende Prognose für 14 Tage „schwierig“: „Wenn eine App das so einfach könnte, dann bräuchte es für uns Wetterexpertinnen und Wetterexperten auch kein Studium, bei der Vorhersage müssten wir nicht viele Modelle berücksichtigen, aus denen eine vernünftige Prognose entsteht“, so die promovierte Meteorologin.

„Apps haben die Eigenschaft, dass sie sich auf ein Wettermodell beziehen, deswegen können die auch 14 Tage in die Zukunft das Wetter scheinbar voraussagen. Aber das ist nur das Ergebnis aus einem Modell heraus.“ Eine der größten Herausforderungen bei der Erstellung von Wettervorhersagen sei die Einschätzung dessen, wie schnell so ein Wettersystem ziehe - ein „typisches Tief“ könne sich „eben schneller oder langsamer bewegen“.

„Chaotisches System“

Das Wetter sei „einfach ein chaotisches System“, betont Horneffer. „Auch bei fünf bis zehn Tagen in der Zukunft kann man nur sagen: Der Wettercharakter wird so oder so sein, also es kommt etwa eine neue Hitze. Aber wie die genau aussehen wird, weiß man auch mit den neuen Wettermodellen bis heute nicht.“

Allerdings erklärt die Meteorologin: „Trends, die wir früher für fünf Tage im Voraus sagen konnten, können wir jetzt schon über zehn Tage prognostizieren.“ Ebenso verhalte es sich mit der näheren Zukunft: „Was früher für zwölf Stunden galt, hat sich jetzt auf eineinhalb Tage ausgedehnt.“ Trotz dieses Fortschritts hätten ihrer Ansicht nach Wetterprognosen jedoch nach wie vor ihre Grenzen.

RND/mhs