„Sommerhaus der Stars“ startet im Oktober bei RTL – Mola Adebisi und Lars Steinhöfel dabei

Köln. Promi-Paare leben in einem Bauernhaus in Bocholt in Nordrhein-Westfalen - umgeben von Wiesen und mit Kühen als Nachbarn. Wie das abläuft, dafür hat RTL jetzt den Starttermin bekanntgegeben. „So viel ‚Sommerhaus‘ gab es noch nie. Die Fans des kultigen Beziehungs-Härtetests dürfen sich freuen, denn ab Dienstag, 5. Oktober 2021, 20.15 Uhr, wird ‚Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare‘ gleich dreimal wöchentlich, immer dienstags, mittwochs und donnerstags, bei RTL zu sehen sein“, teilte der Privatsender am Mittwoch in Köln mit.

„Sommerhaus der Stars“: Diese Promis sind dabei

Moderator Mola Adebisi und Adelina Zilai „Unter uns“-Schauspieler Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt Reality-TV-Teilnehmer Samira und Yasin Cilingir Elisabeth Marie „Sissi“ Hofbauer und Model und Transgender-Aktivist Benjamin „Ben“ Ryan Melzer „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Stephan „Steff“ Jerkel und Peggy Jerofke Schauspielerin Michelle Monballijn und Reality-TV-Teilnehmer Mike Cees-Monballijn Schauspieler und Theaterregisseur Roland Heitz und Schauspielerin und Musicaldarstellerin Janina Korn Partyschlagersänger Almklausi und seine Frau Maritta Schauspielerin Jana Pallaske und ihr Freund Sascha Girndt ziehen als Nachzügler in die Promi-WG.

Insgesamt gibt es zwölf Folgen. Dienstags gebe es dabei eine längere XXL-Folge mit News-Unterbrechung durch „RTL Direkt“. Es ist die inzwischen sechste Staffel in Deutschland. Das Reality-TV-Format stammt aus Israel.

RND/dpa/seb