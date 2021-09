„Die Bachelorette“: Für diesen Mann entscheidet sich Maxime

Wegen des Fußballländerspiels Deutschland gegen Island lief am Mittwochabend noch nicht die letzte Folge von „Die Bachelorette“ im TV. Doch bei TV-Now ist das große Finale bereits zu sehen und Fans des Formats wissen nun: Maximes Herz ist wieder vergeben!

Achtung, Spoiler!

Doch in wen von den beiden übrig gebliebenen Kandidaten hat sich Maxime verliebt? Erst in der vergangenen Folge ließ die „Bachelorette“ nämlich durchklingen, dass sie sich noch gar nicht so sicher sei. „Mein Kopf ist ein Chaos aktuell, weil es bei mir mit den Gefühlen noch nicht geklappt hat“, gestand sie dem Publikum.

Das ist in der letzten Folge anders. Maxime entscheidet sich für Raphael! „Du hast mich in chaotischen Situationen entschleunigt. ich hatte sehr viele schöne Momente auf dieser Reise.“ sagt sie über Raphael. „Du hast das Herz an der richtigen Stelle“. Bevor sie ihm die letzte Rose gibt, sagt Maxime: „Die letzte Rose bedeutet für mich, dass meine Geschichte noch nicht zu Ende ist. Die hat hier angefangen und ich dachte immer, es gibt ein Ende. Aber eigentlich ist das quasi nur der Anfang. Das ist der Prolog gewesen. Ich würde sehr gerne den Weg weitergehen.“ Sie fragt Raphael, ob er die letzte Rose haben will - und er sagt ja.

Ob das Paar allerdings heute, Wochen nach Ende der Dreharbeiten, immer noch zusammen ist, ist bislang unklar.

RND/lob