Frauen an die Macht: Die dystopische Serie „Y: The Last Man“ startet bei Disney+

Hier ein totes Reh, dort eine verendete Maus, ein Hund spuckt Blut. Dann galoppiert ein Polizei­pferd ohne Reiter eine nächtliche Straße entlang, gefolgt von Heer­scharen von Ratten, von denen einige tot auf dem Asphalt liegen bleiben. Dies sind die ersten Anzeichen von etwas Überwältigendem, dass das Leben auf dem Planeten Erde für immer verändern wird. Wobei „für immer“ für viele Spezies kein bedeutsamer Zeit­rahmen mehr sein wird. Die Menschheit inklusive. Sie wird aussterben, wenn nicht ein Wunder geschieht. In der Serie „Y: The Last Man“ heißt es wieder mal: Apokalypse now!

Welcher Bedarf herrscht in einer endzeitlich anmutenden Realität an Endzeit­fiktionen? Wir hatten doch gerade erst vier Jahre Trump, die sich anfühlten wie eine raben­schwarze politische Sci-fi-Satire à la „1984“, nur ob des eigenen Mittendrin eben viel beklemmender. Dann begann im letzten Jahr seiner Präsidentschaft eine virologische Dystopie à la „Outbreak“ samt der sich „Querdenker“ betitelnden Narren, die der Vernunft einfach mal so Einhalt geboten und die das Leben ihrer Nächsten fröhlich aufs Spiel setz(t)en.

Und nun die Erkenntnis, dass die Klimawandel­uhr wohl doch nicht erst auf fünf vor zwölf steht und es eben doch nicht immer nur das wendische Wetter war. Tja. Trotzdem haben die Global­moritaten auf dem Bildschirm (und im Kino) Konjunktur wie in den Sechziger­jahren die Wildwest­serien. So kommt jetzt also die Geschichte von Yorick Brown (Ben Schnetzer) auf uns zu, des letzten männlichen Wesens auf Erden – abgesehen von seinem Kapuziner­äffchen Ampersand. Natürlich blicken wir mit Lust in Yoricks schlimme Welt, so als wäre unsere eigene nicht verheerend genug.

Ein Kongress­mitglied wird Präsidentin

„In Israel geht keiner mehr ans Telefon“, waren die letzten Worte des US-Präsidenten, bevor er tot zu Boden stürzt. Ein unerklärlicher „Vorfall“ hat die Y-Chromosomler samt und sonders vernichtet. Passagier­jets stürzen in die Straßen­schluchten und die Auto­bahnen sind, weil Mann Frau immer noch gern vom Steuer fernhält, voller Massen­karambolagen. Aus dem Chaos tritt die Frauenheit hervor, auf den republikanischen Rassisten im Oval Office folgt eine demokratische Frau, das Kongress­mitglied Jennifer Brown (Diane Lane). Yoricks Mutter war die nächste Überlebende in der Reihen­folge, was einiges über die Frauen­quote in hohen politischen US-Positionen aussagt.

Auch für die Wieder­herstellung von Strom- und Wasser­versorgung findet sich nur eine einzige befähigte Frau. Bis zum Welt­untergang waren die Vereinigten Staaten eben eine „man‘s, man‘s, man‘s world“, wie sie einst James Brown besang. Wir werden nun aber nicht Zeugin eines braven Wiederaufbau­programms. Denn Präsidentin Brown bekommt eine republikanische Konkurrentin – eine rechte, rassistische, überaus rachsüchtige Trumpine (Jennifer Wigmore).

Die Idee einer Verfilmung reicht weit zurück

Aus Comics von Brian K. Vaughan und Pia Guerra hat Showrunnerin Eliza Clark („Animal Kingdom“, „The Killing“) eine Serie geschaffen. Vor zehn Jahren scheiterte ein Film­vorhaben zu „Y“ mit Shia LaBeouf in der Titel­rolle. Seither wurde immer leiser von einer Serie gemunkelt, bis niemand mehr daran zu glauben wagte. Clark und ihre Autorinnen, Autoren und Regisseurinnen erzählen die Geschichte nun endlich – freilich nicht so knall­witzig over-the-top wie in den Graphic Novels. Der Tonfall ist ernst bis grimmig, die Bilder von Verzweiflung und Wut, von der Trauer­mauer mit ihren Toten­fotos, sind düster. Die Frauen hier sind allesamt ernsthafte Charaktere. Zuständig für den Witz ist allein Yorick – ein mittelmäßiger Entfesselungs­künstler.

Dieser Houdini light ist kein Held, kein Kämpfer, kein Anführer­typ. Sondern ein ewiges Kind, eine Heulsuse, ein Verlierer. Er hat noch kurz vor dem Exitus alles Maskulinen seine Schwester Hero (Olivia Thirlby) angepumpt, weil er Käse (sic!) für ein abendliches Dinner mit seiner Freundin Beth (Juliana Canfield) kaufen wollte, an dessen Ende er – natürlich abgelehnt, was sonst? – um ihre Hand anhalten wollte. Alles Trachten dieses ewig quasselnden Tollpatschs gilt nun der umgehenden Rückkehr zu Beth.

Odyssee durch ein zersplittertes Land

Dass er aufgrund seiner merkwürdigen Allein­stellung maskiert bleiben muss, um nicht zerrissen zu werden (oder Verschwörungs­theoretikerinnen Vorschub zu leisten, weshalb wohl ausgerechnet der Sohn der Präsidentin übrig blieb?), sieht Yorick noch ein. Dass er aber als lebendes Forschungs­objekt zu einer Genetikerin (Diana Bang) nach Boston soll, damit diese anhand seiner und Ampersands sowohl der Ursache des großen Sterbens auf den Grund gehen als auch ein Klon­programm in die Wege leiten kann, stört Yoricks Sehnsucht nach privater Harmonie doch sehr.

Fortan reist er unter dem Schutz der wehrhaften Agentin 355 (herausragend: Ashley Romans) widerwillig durch ein Land, das ja sowieso schon gespalten war, jetzt aber anarchisch zersplittert am Boden liegt.

Man muss eine Weile warten, bis Yorick ins Zentrum seiner Geschichte tritt

Anders als in den Comics müssen wir allerdings eine ganze Weile warten, bis der Mann mit dem „Y“-Namen (er hat ihn nicht wegen des Chromosoms, sondern von dem toten Narren in „Hamlet“ und weil sein Vater Shakespeare lehrte) in den Mittel­punkt der nach ihm benannten Geschichte tritt. Die Serie lässt sich Zeit, ihre Welt auf uns wirken zu lassen, führt ihre vielen Frauen­charaktere ausführlich ein, entspinnt diverse Handlungs­stränge und nimmt während des Errichtens eines komplexen Szenarios nur allmählich Tempo auf, bevor dann zur fünften Episode zwei Gänge höher geschaltet wird.

Des Zuschauers oder der Zuschauerin alte, traute Vorstellung einer mütterlich-friedvollen Gesellschaft nach Abdankung des Patriarchats geht allerdings schon früh über Bord. Es gibt kein Vertun, Ausnahmen bestätigen die Regel: Die Frau ist der Frau eine Wölfin.

Den Comic, vor knapp 20 Jahren erstmals erschienen, bringt Clark im Serien­format auf Zeiten­höhe. Indem sie etwa den Transmann Sam (Elliot Fletcher) einführt, der an der Seite von Yoricks traumatisierter Schwester Hero in die Fänge einer von jenen postzivilisatorischen Klein­gruppen gerät, wie sie auch den Helden in „The Walking Dead“ in elf Staffeln das Leben schwer zu machen pflegten. Dass es neuerdings alles andere als einfach ist, an Testosteron zu kommen, ist bald Sams geringstes Problem angesichts von Amazonen, die ihn mordlustig beäugen.

Und der überhebliche Yorick, mit sich im Unreinen über seine Rolle bei Menschheit 2.0 und verärgert, dass er dafür masturbieren muss, bekommt von der Medizinerin Mann Zunder: Die Idee, mit seinem Sperma möglicher­weise zur Wieder­herstellung alter Herrschafts­verhältnisse beizutragen, empfindet sie als lächerlich und hält ihm einen Vortrag über die Diversität des Lebens: „Nicht jeder mit einem Y-Chromosom ist ein Mann. Wir haben zahllose brillante Frauen verloren an diesem Tag.“

Und da kommt diese Serie in Schwung, und wer dabei bleibt, bekommt das Gefühl, dass die Erzählung ihn oder sie auch für mehrere Staffeln bei der Stange halten könnte. Natürlich wollen wir heraus­finden, wie es weitergeht mit Präsidentin Brown, mit Agentin 355, mit Hero und – klar – auch mit Yorick. Und was Doktor Mann als Grund für die Entmannung des Planeten heraus­findet. War es irgendein zufällig überspringendes Virus? Irgendein Labor­flüchtling? Oder irgendein großer böser, schief gegangener oder vielleicht sogar perfekt aufgegangener Plan? Endzeit ist die schönste Zeit, vielleicht ja auch, weil ihre Serien uns in unseren unsicheren Zeiten die Hoffnung geben, dass wir Menschen (diesmal indes nur die Frauen) alles überstehen können. Eine schräge Art von Happy End.

„Y: The Last Man“, zehn Episoden, von Eliza Clark, mit Ben Schnetzer, Diane Lane, Ashley Romans (ab 22. September bei Disney+)

Von Matthias Halbig/RND