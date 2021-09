ZDF-Krimiserie „SOKO Leipzig“: letzte Folge mit Steffen Schroeder

Leipzig. Schauspieler Steffen Schroeder ist an diesem Freitag (21.15 Uhr) zum letzten Mal in dem ZDF-Krimi „SOKO Leipzig“ zu sehen. Als Tom Kowalski war er fast zehn Jahre Teil der Reihe und spielte in mehr als 150 Folgen mit, wie eine PR-Sprecherin der Serie am Donnerstag mitteilte.

Sein Nachfolger steht auch schon fest: Johannes Hendrik Langer wird als Moritz Brenner im November zum SOKO-Team stoßen. Unheilschwanger heißt die Episode an diesem Freitag dann auch „Kowalskis Entscheidung“.

RND/dpa