Youtube löscht Kanäle des Kremlmediums RT DE wegen Fake News zu Corona

Wegen schweren Verstößen gegen seine Richtlinien hat die Videoplattform Youtube am Dienstag zwei deutschsprachige Kanäle des deutschsprachigen russischen Staatsmediums RT (vormals Russia Today) dauerhaft gelöscht. Dies bestätigen RT DE und auch Youtube. Es handelt sich um die Kanäle „RT DE“ und „Der fehlende Part“. Als Grund führt Youtube medizinische Falschinformationen in Bezug zu COVID-19 an.

RT hatte eine Verwarnung und vorübergehende Sperre erhalten, so Youtube. Dieser sogenannte „Strike“ führt dazu, dass RT DE keine neuen Videos hochladen konnte und wäre eigentlich am Dienstag ausgelaufen. Das Branchenmagazin DWDL zitiert einen Youtube-Sprecher, der erklärt: „Bei einem solchen Schritt wird man auch darüber informiert, was passiert, wenn man versucht, die Sperre zu umgehen – nämlich eine dauerhafte Löschung des Kanals.“

RT DE versuchte die Sperre auf Youtube zu umgehen

Genau das hatte RT DE jedoch versucht: Der Sender räumt selbst ein, den Kanal seiner Sendung „Der fehlende Part“ als Ausweichkanal verwendet zu haben. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) liegen Titel und Transkripte der Videos vor, die RT DE in den vergangenen Tagen auf dem Kanal hochgeladen hat. Es sind Videos, wie sie zuvor auch auf dem Hauptkanal des Kreml-Mediums veröffentlicht wurden. So etwa über den chaotischen Ablauf der Wahlen in Berlin am vergangenen Sonntag, Live-Übertragungen von Pressekonferenzen mit Armin Laschet und Markus Söder, oder ein Video über Warnungen des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko vor Nato-Truppen in der Ukraine.

Youtube zog deshalb nun Konsequenzen gezogen: Beide Kanäle wurden wegen der Verletzung der Nutzungsbedingungen gelöscht. RT spricht von einer „Kampagne gegen RT DE“ und behauptet, es habe keine Vorwarnung gegeben.

Bereits im April war RT DE von Youtube für zwei Wochen gesperrt worden, nachdem das Medium Videos mit Falschmeldungen zur Corona-Pandemie verbreitet hatte. Schon damals nutzte RT DE seinen Kanal „Der fehlende Part“ als Ausweichkanal und kündigte das auch öffentlich an.

Nähe zu Corona-Leugnern

In den vergangenen Monaten hat RT DE immer wieder unwissenschaftlichen Aussagen zur Corona-Pandemie eine Plattform gegeben. So verbreitete das Kreml-Medium etwa Videos und schriftliche Zusammenfassungen von Sitzungen des selbsternannten „Corona-Ausschuss“ – einer Gruppe von in der „Querdenken“-Szene teilweise tonangebenden Leugnern und Verharmlosern der Pandemie.

Wenige Tage vor der vorübergehenden Sperrung in der vergangenen Woche veröffentlichte RT DE ein Video, in dem unbelegte Aussagen zweier Pathologen im Ruhestand über angebliche Todesfälle durch Corona-Schutzimpfungen verbreitet wurden. Fachleute bezeichneten die Aussagen als „wissenschaftlich nicht fundiert“. Unter Impfgegnern und Corona-Leugnern fanden die Aussagen rasante Verbreitung. Mehrere Videos von einer „Konferenz“ der beiden Pathologen mit anderen Akteuren aus der Corona-Leugner-Szene löschte die Videoplattform Youtube ebenfalls.

„Russia Today“ spricht von einem „Medienkrieg“

Die russische Chefin von „Russia Today“, Margarita Simonjan, kritisierte die Löschung der Youtube-Kanäle als einen „Medienkrieg“ Deutschlands gegen Russland. Sie erwarte nun, dass Russland die Büros in Moskau der Deutschen Welle, der ARD und des ZDF schließen werde. Außerdem warnte Simonjan auf dem Messenger Telegram davor, den „Informationskrieg“ zu verlieren und spricht davon, dass Medien an derselben Front kämpfen würden, wo sich früher „Schützengräben“ und „Panzer“ befunden hätten.

Das russische Staatsmedium RT DE (früher „Russia Today“) wollte eigentlich in Deutschland expandieren und ein deutschsprachiges TV-Programm ab Dezember anbieten. Eine Rundfunklizenz hat RT DE aber nicht erhalten. RT DE steht schon länger in der Kritik, im Auftrag des russischen Staates Verschwörungstheorien und Desinformationen zu verbreiten.

Von Sven Christian Schulz , Felix Huesmann/RND