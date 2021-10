So lassen sich PDF-Dateien kostenlos bearbeiten

Als eines der meistbenutzten Dateiformate ist das PDF aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Die Abkürzung steht für Portable Document Format und wurde 1993 von dem US-Softwareunternehmen Adobe auf den Markt gebracht. Gerade für Formulare ist das PDF-Format längst der gängige Standard, da es unabhängig von einer bestimmten Anwendung verteilt und betrachtet werden kann.

Wenn eine PDF-Datei jedoch am Computer bearbeitet werden soll, sind viele überfragt. Der hauseigene Acrobat Reader von Adobe ist zwar in seiner Basisversion kostenlos, ermöglicht aber nur rudimentäre Bearbeitungsaufgaben.

Wie lassen sich PDF-Dateien kostenlos bearbeiten?

Mit der kostenlosen Basisversion des Adobe Acrobat Reader lassen sich in Dokumenten etwa Markierungen setzen, Kommentare schreiben oder eine Unterschrift einfügen. Auch das Erstellen einer PDF-Datei aus einem Textdokument, etwa einem Word-Dokument, ist in der Regel ohne Kosten und Anmeldung möglich.

Für Mac-Nutzerinnen und -Nutzer bietet zudem die System-App Vorschau eine kleine Auswahl an Bearbeitungsmöglichkeiten. Hier können beispielsweise Formen, Pfeile oder andere graphische Elemente händisch eingetragen werden. Außerdem eignet sich Vorschau zum Ausfüllen von Formularen. Zudem können mehrere PDF-Dateien aneinandergereiht werden. Für aufwendigere Bearbeitungen ist die einfache Version nicht ausgelegt.

Onlinetools: Ratsam zur Bearbeitung von PDF-Dateien?

Ein vermeintlich einfacher Weg, um PDF-Dateien zu bearbeiten, sind kostenlose Onlinetools. Eine simple Suchanfrage liefert hierzu Dutzende Seiten, auf denen die PDF-Datei zunächst hochgeladen werden muss, um sie anschließend bearbeiten zu können. In einigen Fällen wird für die Bearbeitung allerdings ein Account benötigt, für die Registrierung müssen in der Regel mindestens ein Name und eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Das deutet darauf hin, womit diese Anbieter ihr Geld verdienen: mit den Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer.

Auch wenn die Onlinebearbeitung unkompliziert scheint und in vielen Fällen kostenlos ist, ist von den meisten Websites abzuraten. Das gilt insbesondere, wenn es sich um private PDF-Dateien handelt oder solche, die sensible Daten enthalten. Denn der Datenschutz ist bei solchen Seiten nicht garantiert – und nicht selten befindet sich ein entsprechendes Schlupfloch in den umfangreichen AGBs des Anbieters, die leicht überlesen werden.

Kostenlose Apps zur Bearbeitung von PDF-Dateien

Besser sieht es bei Software aus, die auf dem Computer installiert wird. Vor allem die Anwendung „PDF24 Creator“ erhält von Branchenexperten im Schnitt gute Rezensionen und positives User-Feedback. Mit dem „PDF24 Creator“ lassen sich viele Formen der Bearbeitung von PDF-Dateien kostenlos durchführen. Ein Benutzerkonto zu erstellen ist optional. Ein separates Konvertierungstool bietet der Hersteller auf seiner Website an.

Der „PDFCreator“ von pdfforge erfüllt sämtliche gängige Bearbeitungsaufgaben und kann Dokumente in PDF-Dateien ausgeben, indem das Programm als Drucker eingerichtet wird. Download, Installation und Nutzung sind kostenlos, kostenpflichtige Angebote sind auf der Unternehmens-Website aufgelistet. Dort findet sich auch ein Onlinetool zur Umwandlung von PDF-Dateien in Text-Dokumente und umgekehrt.

Weitere kostenlose PDF-Programme sind „Ashampoo PDF Free“, „Nitro PDF Reader“ oder „Foxit PDF Reader“.

Von Ben Mendelson/RND