Im Livestream: So fliegt „Captain Kirk“ William Shatner ins All

Es ist der zweite bemannte Flug der Kapsel „New Shepard“ von US-Unternehmer Jeff Bezos. Mit an Bord: Captain Kirk aus der Science-Fiction-Serie „Star Trek“. Oder zumindest William Shatner - der 90-jährige kanadische Schauspieler der ikonischen Rolle wird am Mittwoch einen etwa zehnminütigen Ausflug ins All unternehmen. Shatner würde mit dem Flug zum ältesten jemals ins All gereisten Menschen. Wegen vorhergesagter stärkerer Winde war der ursprünglich für Dienstag geplante Flug zuvor auf Mittwoch verschoben worden. Den Flug können Sie hier im Livestream verfolgen.

William Shatner muss kein Kommando der „New Shepard“ übernehmen

Die Teilnahme von „Captain Kirk“ als viertem Passagier wird als PR-Coup für Bezos und seine Firma Blue Origin angesehen. Shatner habe nicht für sein Ticket bezahlt, sondern sei als „Gast“ von Blue Origin eingeladen worden, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf die Firma.

1966 hatte Shatner erstmals die Rolle des „Captain James T. Kirk“ in der Science-Fiction-Serie „Star Trek“ übernommen. Während seiner jahrzehntelangen Karriere kommandierte der Schauspieler, der drei Töchter hat und sich 2019 von seiner vierten Ehefrau trennte, immer wieder das „Raumschiff Enterprise“. Anders als Captain Kirk muss Shatner nicht das Kommando an Bord übernehmen – die Kapsel fliegt weitgehend automatisiert.

RND/goe/dpa