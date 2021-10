Amira Pocher: Vor der ersten eigenen Show steigt die Nervosität

Berlin. Podcasterin Amira Pocher (29) lässt bei ihrer ersten eigenen TV-Show lauter Zwillinge antreten - unterscheiden kann sie die Kandidaten aber nicht. „Nein! Bis auf ein Paar sehen alle Zwillinge nahezu identisch aus. Das Geschwisterpaar kleidet sich als einziges nicht gleich, sie haben auch ganz unterschiedliche Frisuren. Sie sind ganz anders groß geworden. Aber bei den anderen Teilnehmern ist es wirklich schwierig“, sagte die Ehefrau von Komiker Oliver Pocher im Interview des Senders Vox.

Dort läuft am 5. November erstmals die Reality-Show „Die Superzwillinge“. Warum man einschalten soll? „Ich finde einfach, dass es ein Topformat ist, das es noch dazu so noch nicht gegeben hat“, so die Podcasterin. „Eine Reality-Sendung mit Challenges mit eineiigen Zwillingspaaren. Man erfährt viele Dinge über Zwillingspaare, von denen man vorher noch nie gehört hat. Und in der Sendung taucht man ganz tief ein in die jeweilige Geschichte, die die Zwillingspaare haben.“

Vom Sidekick zur Showmasterin

Etwas Muffensausen hat Amira Pocher aber schon vor der Show: „Ich war einmal Sidekick bei "Pocher - gefährlich ehrlich", aber dazwischen und zwischen einer eigenen Moderation liegen Welten. Denn einfach nur am Schreibtisch zu sitzen und mal, wenn du Lust hast, was reinzuwerfen, ist natürlich einfacher. In der neuen Sendung moderiere ich, erkläre und führe die 16 Kandidaten durch die Spiele. Das ist schon eine Challenge. Aber die nehme ich sehr gerne an.“

In der sechsteiligen Sendung „Die Superzwillinge“ ziehen acht eineiige Zwillingspaare zusammen in ein Haus. Ziel für jedes Zwillingsteam ist es, bis zum Ende im Haus zu bleiben. In jeder Show muss ein Paar das Haus verlassen - dafür gibt es Nominierungen. Im Finale kämpfen die besten drei Paare um den Titel „Die Superzwillinge“ und um Geld. In den Challenges geht es um sportliche Leistungen, Allgemeinwissen, Zusammenhalt und Strategie.

RND/dpa