Gottschalk, Abba und ein Bagger: Das „Wetten, dass..?“-Comeback im Liveticker

Zehn Jahre nach seinem Abschied von „Wetten dass..?“ lädt Entertainer Thomas Gottschalk noch einmal zur großen ZDF-Sause ein - mit allem Drum und Dran. Prominente Wettpaten auf der berühmten Couch, mutige Kandidaten mit mehr oder weniger verrückten Wetten, Musikstars auf der Bühne und Michelle Hunziker an Gottschalks Seite: Die Show am Samstag (6. November, 20.15 Uhr) in Nürnberg soll eine Party mit Retro-Charme werden.

Auf cool werde er jedenfalls nicht machen, kündigte der Moderator kürzlich an. Gute Laune, flotte Sprüche und lockere Plauderei gehören bei dem 71-Jährigen ohnehin dazu. Unter den Gästen des „Wetten dass..?“-Comebacks sind die Abba-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, Schlager-Queen Helene Fischer, Rocker Udo Lindenberg sowie das TV-Duo Joko & Klaas. Und klar, auch Wetten wird es wieder geben, sogar ein Bagger wird dabei eine Rolle spielen. Wir begleiten das Revival von Deutschlands größter Samstagabendshow hier im Liveticker.

„Wetten, dass ..?“-Comeback im Liveticker

„Wetten, dass..?“: Deutschlands größte TV-Show

Eine größere Show gab es nicht im deutschen Fernsehen, und auch künftig wird wohl keine Unterhaltungssendung mehr diese Bedeutung erlangen können: Frank Elstner ersann das Konzept von „Wetten, dass ..?“ in einer schlaflosen Nacht. Die Idee: Menschen stellen ungewöhnliche Wetten vor, die sie live in die Tat umsetzen.

215 Folgen wurden ausgestrahlt. Mit Unterbrechung durch Wolfgang Lippert führte Thomas Gottschalk von 1987 bis 2011 durch die Showreihe. Auf ihn folgte 2012 Markus Lanz, der nur zwei Jahre später nach glückloser Ära das Kapitel „Wetten, dass..?“ im ZDF beendete.

ZDF-Unterhaltungschef: „Mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat“

Zum 40. Geburtstag der Show bringt das ZDF nun mit einer einmaligen Neuauflage am 6. November die Kultshow noch einmal auf die Bildschirme zurück. Ursprünglich war die Ausgabe bereits zu Gottschalks 70. Geburtstag im Mai 2020 angedacht, doch aufgrund der Corona-Pandemie musste das Event verschoben werden. In diesem Jahr haben Sender und Moderator mehr Glück.

In einer Pressemitteilung des Senders stellte ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann jedoch klar, dass die Show nicht als Rückblick zu verstehen sei, sondern als „eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat“. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich also wie gewohnt auf „skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder und Superstars“ freuen.

Auch Michelle Hunziker, die Gottschalk von 2009 bis 2011 als Co-Moderatorin unterstützte, wird wieder mit von der Partie sein. Die Sendung wird in Nürnberg aufgezeichnet. Welche prominenten Gäste Gottschalk und Hunziker auf dem Show-Sofa befragen werden, ist bislang nicht bekannt.

