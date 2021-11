Ab 2.30 Uhr im Liveblog: Matthias Maurer fliegt zur ISS

Cape Canaveral. Der bereits mehrfach verschobene Start von Astronaut Matthias Maurer ist derzeit für 3.03 Uhr MEZ am Donnerstag (21.03 Uhr am Mittwoch Ortszeit) geplant. Ankommen würden die Astronauten dann am Freitag.

Matthias Maurer wäre der zwölfte Deutsche im All – und der vierte Deutsche auf der ISS. Transportiert werden Matthias Maurer, Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron im „Crew Dragon“ der Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk.

Maurer wird der 600. Mensch im All

Auf der ISS soll Maurer in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang zahlreiche Experimente durchführen und auch einen Außeneinsatz absolvieren. Mit 51 Jahren ist Maurer der älteste deutsche Raumfahrer bei einem Erstflug.

Mit den vier Astronauten würde die Zahl der je ins All geflogenen Menschen auf über 600 steigen, teilte die Nasa mit. Maurer ordnete die Behörde die Nummer 600 zu. „Ich war der Glückliche, der diese runde Zahl bekommen hat, aber wir werden alle Spaß im All haben“, sagte der Deutsche.

„Ich bin sehr aufgeregt, dass ich vor meinem ersten Flug ins All stehe“, sagte Maurer bei einer Pressekonferenz kurz nach seiner Ankunft in Cape Canaveral. Der Mann mit einem Doktortitel in Materialwissenschaft ließ nach seiner Esa-Bewerbung mehr als 8000 Kandidaten hinter sich und trainierte jahrelang für die Reise in die Schwerelosigkeit.

RND/asu/dpa