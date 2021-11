„Die Simpsons“: Smithers findet seinen ersten Liebespartner

In einer neuen Folge der Kult-Serie wird Smithers mit dem Milliardär Michael De Graaf ausgehen und es wird spannend: In der Zusammenfassung der Folge heißt es „Smithers findet die wahre Liebe zu einem berühmten Modedesigner, aber wird seine neue Beziehung Springfield zerstören?“

Folge prämiert am 21. November in den USA

Victor Garber, der De Graaf synchronisiert, spricht mit der Zeitung „Mail online“ über die Symbolkraft dieser Entwicklung: Denn 2013 outete sich Garber. Die Rolle rufe gewisse Gefühle in ihm wach, die er als junger Schauspieler hatte. Die Folge wird in den USA am 21. November ausgestrahlt.

Autor: Manchmal kann das Fernsehen einen echten Einfluss auf das Denken der Menschen haben

Auch für den langjährigen Autor der Serie, Rob LaZebnik, ist die Folge besonders, denn er arbeitete gemeinsam mit seinem schwulen Sohn an dem Skript: „Wie kann ich meinem Sohn besser sagen, dass ich ihn liebe, als einen Cartoon darüber zu schreiben?“, sagt er gegenüber der Zeitung „The New York Post“ und fügt hinzu: „Manchmal kann das Fernsehen einen echten Einfluss auf das Denken der Menschen haben.“

Smithers sexuelle Orientierung war in der Serie jahrelang ein offenes Geheimnis. Vor seinem offiziellen Coming-out in Staffel 27 stellte man seine Vernarrtheit in Mr. Burns in aufwendigen Fantasiesequenzen da.

RND/lka