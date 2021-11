RTL-Spendenmarathon: 22,4 Millionen Euro für wohltätige Zwecke

Köln. Bei dem RTL-Spendenmarathon ist dieses Jahr so viel Geld zusammengekommen wie noch nie. Gut 22,4 Millionen Euro - ganz exakt waren es 22.448.676 Euro - standen am Freitagabend nach 24 Stunden auf der Spendenuhr. „Eine neue Rekordsumme, mit der Kindern in Not auf der ganzen Welt geholfen werden kann“, teilte der Kölner Privatsender mit.

Das live übertragene Charity-Ereignis mit Moderator Wolfram Kons fand zum 26. Mal statt. Viele Prominente wie Sarah Engels, Mickie Krause und Marie-Luise Marjan setzten sich für Spenden an wohltätige Projekte ein. Das Spektrum reichte vom Kampf gegen Kinderarmut über den Bau einer Augenklinik in Uganda bis hin zu einem Bewegungszentrum für krebskranke Kinder.

RND/dpa