Bis Ende 2023: Zukunft von „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ gesichert

Berlin/Lüneburg. Die Zukunft der ARD-Telenovelas „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ ist bis Ende 2023 gesichert. Die entsprechenden Verträge mit den Produktionsfirmen seien um ein Jahr verlängert worden, sagte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl dem Branchendienst DWDL.de (Donnerstag). „Wir müssen angesichts unserer begrenzten Ressourcen überlegen, ob wir uns am Nachmittag noch ein fiktionales Angebot leisten können. Dennoch haben wir beide Telenovelas jetzt nochmals um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert - mit einem großen Kraftakt, der nur möglich ist, weil sich auch die beiden Produktionsgesellschaften kräftig ins Zeug legen.“

Im Frühjahr war bekanntgeworden, dass beide Serien auf der Kippe stehen. „Sturm der Liebe“ wird seit 2005 im Ersten ausgestrahlt, Sendeplatz ist werktags um 15.10 Uhr. In der Serie geht es um Liebe, Freundschaft, Macht und Intrigen an einem Fünf-Sterne-Hotel an einem fiktiven Ort in Oberbayern. Die Telenovela „Rote Rosen“ spielt in Lüneburg, Drehstart war im Jahr 2006. Die Serie läuft ebenfalls von Montag bis Freitag im Ersten, jeweils um 14.10 Uhr. In den Staffeln stehen Frauen über 40 und ihr Leben im Mittelpunkt.

RND/dpa