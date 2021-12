Bis zu 13 Millionen Zuschauer: Interesse an „Tagesschau“ steigt in Pandemie wieder

Hamburg. Inmitten der angespannten Corona-Pandemie verzeichnen ARD-Informationsangebote ähnlich wie im Spätherbst des vergangenen Jahres wieder steigende Nachfrage und Reichweite. Der Intendant des Norddeutschen Rundfunks (NDR), Joachim Knuth, sagte am Freitag in der Sitzung des Rundfunkrats, betrachte man etwa die 20-Uhr-„Tagesschau“ im fortlaufenden Fernsehprogramm, kratze man bisweilen schon wieder an dem Wert von 13 Millionen Zuschauern. Hinzu komme alles, was über Mediatheken und non-linear nachgesehen werde.

Normalerweise hat die Hauptausgabe der Nachrichtensendung über alle TV-Kanäle hinweg um die 10 Millionen Zuschauer. Auch die Sendung „Anne Will“ am vergangenen Sonntag habe eine besonders hohe Reichweite erzielt. In der Sendung ging es um den Ampel-Start in der Corona-Krise.

