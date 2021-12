Studie: Ausgestorbener Haast-Adler hat auch Menschen gejagt – und war beim Fressen rabiat

Christchurch/Neuseeland. Der Haast-Adler (Hieraaetus moorei) war ohne Frage ein eindrucksvoller Vogel. Seine Flügel allein kamen auf eine Spannweite von drei Metern. Mit stattlichen 15 bis 18 Kilo Gewicht war der neuseeländische Vogel der größte Greifvogel der Neuzeit. Heute lebende Adler sind etwa halb so groß.

Der Haast-Adler war aber nicht nur ein ganz schöner Brocken, sondern auch ein bedrohlicher Geselle, wie ein internationales Forscherteam nun erneut bestätigen konnte.

„Die meisten Adler jagen Beute, die kleiner ist als sie, aber der Haast-Adler jagte Moas, die bis zu 200 Kilo wiegen konnten“, sagte Paul Scofield, ein Kurator des Canterbury Museums in Neuseeland. Das Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verglich für die aktuelle Studie den Schädel, den Schnabel und die Krallen des vor etwa 500 Jahren ausgestorbenen Haast-Adlers mit denen von fünf lebenden fleischfressenden Vögeln. Auf diese Weise konnten die Forschenden Rückschlüsse auf die Ernährungsgewohnheiten des neuseeländischen Greifvogels ziehen.

Eingeweide seiner Beute verschlungen

In der Studie, die im Fachmagazin „Proceedings of the Royal Society B“ veröffentlicht wurde, schreiben die Forschenden, dass der Haast-Adler wohl verschiedene flugunfähige Vögel, darunter auch die Moas – die ausgestorbenen neuseeländischen Laufvögel – jagte. Geschichten der neuseeländischen Ureinwohner sagen dem Vogel, der gemäß Fossilfunden bereits vor rund 35.000 Jahren in Neuseeland lebte, nach, dass er sogar Menschen gejagt haben soll. Dies bestätigten auch frühere Studien bereits.

In ihrer aktuellen Forschungsarbeit beschreiben die Forschenden, wie der Vogel wohl ähnlich wie ein Geier oder ein Kondor die Eingeweide seiner Beute verschlungen hat und dabei alles andere als zimperlich vorging. „Nach dieser Forschungsarbeit können wir uns den Haast-Adler nun beim Fressen vorstellen“, sagte Scofield. „Wie er auf einen Moa herabstürzt, sich mit seinen riesigen Krallen festhält und seinen mächtigen Schnabel benutzt, um den Todesstoß auszuführen.“ Sobald er den Moa zu Fall gebracht hat, soll der Adler direkt auf den Hinterkopf und dann auf die Eingeweide und andere weiche Organe eingehackt haben.

Möglicherweise am Kopf und Hals federlos

Auch wenn dieses Verhalten eher an einen Geier erinnert, so ergab die Studie auch, dass der Schnabel und die Krallen des Haast-Adlers doch dem eines heutigen Adlers glichen. So waren die Krallen groß, gebogen und spitz zulaufend. „Speziell die biometrischen Analysen der Krallen und des Schädels zeigen uns, dass die Beutetiere des Haast-Adlers vermutlich deutlich größer waren als er selbst“, sagte Anneke van Heteren, die Leiterin der Sektion für Säugetiere an der Zoologischen Staatssammlung München, die an der Studie beteiligt war.

Laut van Heteren ernähren sich in der Regel nur Aasgeier von so großen Beutetieren. „Adler töten und fressen eher kleine Beutetiere“, sagte sie. Die Form des Neurokraniums – des Schädelabschnitts, der das Gehirn umschließt und ein wichtiger Indikator für das Fressverhalten von Vögeln ist – ähnelt dagegen am ehesten dem des Andenkondors, eines südamerikanischen Geiers. Der Kondor ist ebenfalls dafür bekannt, dass er Tiere frisst, die größer als er selbst sind. Dabei ernährt er sich von den weichen inneren Organen eines Kadavers.

Aufgrund dieser Parallelen könnten sich die Forscher vorstellen, dass auch der Haast-Adler ähnlich wie der Kondor am Kopf und Hals federlos gewesen sein könnte. Diese Theorie wird durch eine Māori-Zeichnung unterstützt, die einen Haast-Adler oder Pouākai – wie er in der Sprache der neuseeländischen Ureinwohner heißt – in einer Höhle in der Nähe der Craigmore Station in South Canterbury zeigt. In der Zeichnung ist der Körper des Adlers schwarz gefärbt, aber Kopf und Hals sind ungefärbt.

Raubvogel-Theorie bestätigt

Seit der Haast-Adler 1872 von dem deutschen Geologen und Naturforscher Julius von Haast offiziell beschrieben wurde, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber diskutiert, ob er ein Raubvogel war, der andere Tiere zu Nahrungszwecken tötete, oder ein Aasfresser, der bereits gestorbene Tiere fraß. In den letzten Jahren hat sich der Konsens dahingehend verlagert, dass der Adler ein Raubvogel war. Auch die neue Studie unterstützt die Raubvogeltheorie. Nachdem die Krallen des Haast-Adlers denen heutiger Adler gleichen, haben diese sie höchstwahrscheinlich wie ihre heutigen Verwandten für die Jagd eingesetzt.

Dass so ein mächtiger, starker Vogel ausgestorben ist, verdankt er wohl wie so viele andere Tierarten dem Menschen. Als Polynesier Neuseeland vor rund 700 Jahren besiedelten, läutete dies das Ende der imposanten Laufvögel – der Moas – ein und rund 200 Jahre später auch das des Haast-Adlers.

Von Barbara Barkhausen/RND