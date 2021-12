Futuristischer ARD-Krimi „Das Haus“: Vom Politthriller zum Horrorstreifen

Eigentlich ist es ein Traumhaus. Es liegt direkt am Meer auf einer kleinen Insel in der Ostsee. Es ist elegant, wenn auch ein bisschen kalt eingerichtet. Es ist natürlich voll vernetzt und beinahe autonom. Es reagiert auf Zuruf und hat sich sogar den Gewohnheiten oder Schwächen seiner Besitzer fast vollständig angepasst. So weiß es beispielsweise, wie warm das Wasser beim Duschen sein soll, und wenn es beim Zähneputzen feststellt, dass dem Körper Calcium fehlt, mischt es das ins Trinkwasser.

Alles scheint perfekt und äußerst praktisch. Und dennoch verwandelt sich dieses luxuriöse Gebäude im Verlauf des Films mit dem schlichten Titel „Das Haus“ (ARD, 15. Dezember, 20.15 Uhr), den Rick Ostermann nach einer Erzählung von Dirk Kurbjuweit und einem Drehbuch von Patrick Brunken inszeniert hat, in einen mörderischen Albtraum für seine Bewohner: das Ehepaar Johann (Tobias Moretti) und Lucia (Valery Tscheplanowa).

Ein Krimi im Jahr 2029

Beide haben sich dort im Jahre 2029 politisch und menschlich desillusioniert zurückgezogen, nachdem von der rechtspopulistischen Regierung gegen ihn, den bekannten Journalisten, ein Berufsverbot verhängt worden ist. Auswandern kommt für Johann jedoch nicht infrage, dafür liebt er sein Land und seine Sprache zu sehr. Und auch Lucia ist als Anwältin politisch engagiert und verteidigt vom Staat Verfolgte und vermeintliche Terroristen. Nun wollen sie in ihrem Haus am Meer überwintern und hoffen, dass die anstehenden Wahlen die autoritären politischen Verhältnisse verbessern werden.

Doch dann geschieht in Berlin ein Terroranschlag mit mehreren Toten. Johann wird daraufhin von den Regierenden wegen seiner regimekritischen Texte als geistiger Brandstifter denunziert. Zwei von Lucias Klienten werden als angebliche Täter gesucht. Als die beiden vermeintlichen Terroristen (Lisa Vicari, Max von der Groeben) bei ihnen Unterschlupf suchen, obwohl Johann dies eigentlich ablehnt, geschehen plötzlich im Haus seltsame Dinge. Es scheint tatsächlich ein Eigenleben zu entwickeln und reagiert sogar auf die Fantasien seiner Bewohnerinnen und Bewohner – mit tödlichen Konsequenzen.

Aus dem Politthriller wird ein zuweilen seltsamer Horrorstreifen

Das krempelt auch den Film völlig um. Aus dem anfänglichen durchaus interessanten Politthriller wird ein zuweilen seltsam anmutender Horrorstreifen mit Versatzstücken aus bekannten Vorbildern. Selbst die Filmlegende „2001 – Odyssee im Weltraum“, in der ebenfalls ein Computer ein Eigenleben entwickelt, wird zitiert. Genau das ist leider auch die größte Schwäche dieses Films, der sich anscheinend nicht so recht entscheiden kann, was er eigentlich will. So tritt das anfangs entwickelte politische Szenario bald völlig in den Hintergrund, und der Horror übernimmt in dieser gar nicht so fernen Dystopie das Regiment. Zudem gibt es auch noch unfreiwillig komische Szenen. So nimmt beispielsweise der vermeintliche Terrorist, ein Bilderbuch-Macho, seine Waffe nicht nur mit ins Bett, sondern auch mit in die Sauna – was ihm allerdings nichts nutzt. Aber mehr wollen wir hier nicht verraten.

Was für „Das Haus“ spricht, ist die langsam aufgebaute bedrohliche Atmosphäre und die eleganten Bilder. Licht, Musik und Ausstattung sind vom Feinsten, auch die Darstellerinnen und Darsteller sind überzeugend, genau wie die Dialoge zwischen ihnen. Aber als Genre-Mix aus Politthriller, Horror- und Science-Fiction-Film wirkt er doch arg inkonsequent, ja, wirr, und macht ein wenig ratlos. Die eigentlich spannende Geschichte wirkt dadurch leider verschenkt. Schade.

„Das Haus“ läuft am 15. Dezember ab 20.15 Uhr in der ARD.

Von Ernst Corinth/RND