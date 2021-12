Kündigung wegen Corona-Video: Mitarbeiterin der Uniklinik München will weiterarbeiten

München. Nachdem sie mit ihrem Wut-Video zu Corona Schlagzeilen gemacht hat, hat sich eine Münchner Leichenpräparatorin nun nochmal zu Wort gemeldet „Es ist alles aus dem Ruder gelaufen“, sagt Samira Y. in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal. Sie habe das nicht gewollt. Sie meint damit, dass sich Querdenker-Szene und die NRW-AfD auf ein Video von ihr stürzten und es dazu nutzen, um Stimmung gegen die Corona-Maßnahmen zu machen.

Dabei sei das nie ihre Absicht gewesen. Die 27-Jährige stellt klar: „Corona ist echt. Corona ist gefährlich. Es steht außer Zweifel, dass das Coronavirus schwere Krankheitsverläufe verursachen, und Langzeitschäden zur Folge haben kann, bis hin zum Tod. Deshalb ist eine gute Vorsorge aller Menschen und eine gute medizinische Versorgung der Betroffenen unabdingbar. Die derzeitige Corona-Politik erfolgt rein situativ, hat keine Langzeitstrategie, und vernichtet Existenzen.“

Im dem Video, das den Stein ins Rollen brachte, echauffierte sich Samira Y. in ihrer gut zweiminütigen Wutrede, die sie im Sektionssaal der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) aufnahm: „Ich habe hier 22 Leichen, drei davon haben Corona. Grund für den Notstand ist nicht die Pandemie, sondern der Fachkräftemangel. Es werden viele kündigen, weil sie sich die PCR-Tests nicht leisten können. Wollen wir jetzt Kranken helfen oder alle zwingen, sich impfen zu lassen?“

Besonders hohe Wellen schlug ein Satz der LMU-Angestellte, in dem sie die Covid-19-Impfstoffe anzweifelte - Wasser auf die Mühlen der Querdenker-Bewegung, die das Video zigfach in ihren Kreisen verteilten. Nun habe sich bereits die Polizei bei ihr vorgestellt, da diese davon ausgangen sei, dass Samira Y. in die Vorbereitung der Querdenker-Demonstration am 14. Dezember involviert ist. „Ich habe mir den Querdenkern nichts am Hut!“, sagt sie.

Die Ludwig-Maximilans-Universität sprach umgehend ein Hausverbot gegen die Mitarbeiterin der Pathologie aus. Außerdem werde eine außerordentliche Kündigung vorbereitet. In ihrem aktuellen Video wendet sie sich an die Menschen, die ein Spendenkonten für sie eröffnet hätten: „Ich brauche kein Geld, noch bin ich angestellt, ich bin nur freigestellt.“

Ohnehin möchte Samira Y. gerne wieder zurück an ihren Arbeitsplatz: „Ich habe meinen Job sieben Jahre lang super gerne gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich meinem Arbeitgeber weiter meine Dienste zur Verfügung stellen kann.“

