Witzige Panne: „Tagesschau“-Moderator spricht von Kanzler Kohl

16 Jahre lange war Angela Merkel Bundeskanzlerin - da ist es verständlich, dass die Worte „Bundeskanzler Olaf Scholz“ dem ein oder anderen noch schwer über die Lippen gehen. „Tagesschau“-Sprecher Claus-Erich Boetzkes machte in der 15-Uhr-Ausgabe der ARD-Nachrichtensendung dann allerdings einen ganz anderen (wieder) zum Bundeskanzler.

„Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur ‚Tagesschau‘“, begrüßte der 65-Jährige am Donnerstagnachmittag die Zuschauer und fuhr fort: „Es ist wahrlich kein sanfter Einstieg in die neue Bundesregierung in Zeiten der Pandemie. Bereits an seinem ersten Arbeitstag schaltet sich Kanzler Kohl mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zusammen.“ Helmut Kohl war zwar wie Merkel 16 Jahre lange Bundeskanzler, von 1982 bis 1998 - eigentlich meinte Boetzkes aber natürlich Olaf Scholz, der am Mittwoch zum neunten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden war.

„Tagesschau“ nimmt Versprecher mit Humor

Ob Boetzkes seinen Versprecher sofort bemerkte, ist nicht klar, allerdings schien er nach dem Wort „Kohl“ einen kurzen Augenblick lang zu stocken. Aufgelöst wurde der Fehler in der 15-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ nicht mehr.

Zumindest Boetzkes Kollegen scheinen die Panne mit Humor zu nehmen: Der Twitter-Account der „Tagesschau“ postete am späten Nachmittag den kurzen Ausschnitt aus der Sendung. Dazu schrieb die „Tagesschau“: „Like, wer ihn noch kennt.“ Versehen ist der Tweet mit den Hashtags #Scholz und #Kohl.

Und auch bei Zuschauerinnen und Zuschauern sorgte der Patzer für Erheiterung: „Wenn beim Tagesschau-Moderator automatisch nach dem Wort ‚Kanzler‘ das Wort ‚Kohl‘ folgt. Ist wohl ein Generationen-Ding“, scherzte eine Nutzerin.

