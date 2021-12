Joe Biden tritt in Fernsehshow von Jimmy Fallon auf

New York. US-Präsident Joe Biden tritt am Freitagabend (Ortszeit) in der „Tonight Show“ von Entertainer Jimmy Fallon auf. „Der 46. Präsident der Vereinigten Staaten kommt zu mir für seinen ersten Late-Night-Auftritt seit seinem Amtsantritt“, sagte Fallon in einem kurzen Video auf Twitter.

Biden wird zugeschaltet

Er kommentierte die eigene Ankündigung mit einem „Wow“ und einem Trommelwirbel auf seinem Tisch. US-Medien zufolge soll Biden zugeschaltet werden. Biden hatte bereits zwei Auftritte in der Show: Im April 2020, kurz bevor er Präsidentschaftskandidat wurde, und im September 2016, in den letzten Monaten seiner Vizepräsidentschaft.

RND/dpa