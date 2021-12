Anwälte wollten Dreharbeiten verhindern: Tönnies-Reportage sorgt für kurzfristige Programmänderung bei Sat.1

Am Dienstagabend nimmt der TV-Sender Sat.1 kurzfristig eine Reportage über den Fleischkonzern Tönnies und Inhaber Clemens Tönnies ins Programm. Die Sendung ist für 20.15 Uhr unter dem Titel „Sat.1 investigativ“ angekündigt.

Nach Angaben des Senders hätten die Anwälte von Tönnies die Reportage „schon während der Dreharbeiten verhindern“ wollen.

Reportage über Deutschlands größten Schweine­schlacht­betrieb

Tönnies ist Deutschlands größter Schlachtbetrieb für Schweine mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfahlen). Im Sommer 2020 kam es in der Fleischfabrik in der Stadt zu einem der größten Corona-Ausbrüche in NRW. Mehr als tausend Angestellte hatten sich infiziert.

Der Corona-Ausbruch bei Tönnies lenkte damals den Blick auf die Wohn- und Arbeitssituation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Kritik standen neben mangelnden Infektions­schutzmaßnahmen vor allem die Arbeits- und Wohnsituation der Leiharbeiter und die Anwendung von Werkverträgen. „Viele Probleme sind nicht vom Tisch“, sagte die zuständige Gewerkschaft ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Aufarbeitung gestaltet sich schwierig, und dort, wo es erlaubt sei, setze Tönnies weiter Subunternehmen ein. Anfang November 2021 räumte Clemens Tönnies in einem Interview Fehler ein. Wie erst vor wenigen Wochen bekannt wurde, arbeitet Tönnies jedoch weiter mit früheren Subunternehmern zusammen.

RND/scs