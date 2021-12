Call-in-Show auf Pro Sieben: Joko und Klaas müssen Zuschauerfragen beantworten

Die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehen am Mittwochnachmittag live mit einer Call-in-Show auf Sendung. Dabei würden und müssten sie alle Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer beantworten, teilt Pro Sieben mit. „Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft“ läuft ab 16 Uhr.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend in ihrer Show „Joko & Klaas gegen Pro Sieben“ gegen ihren Arbeitgeber verloren und müssen sich jetzt einer ungewöhnlichen „Bestrafung“ stellen: Die Entertainer gehen am Mittwoch, 15. Dezember, ab 16 Uhr eine Stunde lang mit einer Call-in-Show auf Sendung.

In „Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft“ können Zuschauerinnen und Zuschauer Joko und Klaas Fragen stellen, teilte Pro Sieben am späten Abend mit. Und verspricht: auf die werde und müsse das Moderatoren-Duo eine Antwort finden.

Nach Angaben des Sender können Fragen ab sofort über die Pro-Sieben-App eingereicht werden, die mit etwas Glück am Mittwoch live auf Pro Sieben ausgewählt und beantwortet werden. Während „Joko & Klaas live am Nachmittag“ könnten Zuschauerinnen und Zuschauer außerdem anrufen und mit ihrer Frage live ins Studio zu Joko und Klaas durchgestellt werden.

Hätten die Entertainer in ihrer am Dienstag ausgestrahlten Show „Joko & Klaas gegen Pro Sieben“ gegen ihren Arbeitgeber gewonnen, hätten ihnen erneut 15 Minuten Sendezeit zur Verfügung gestanden. Die hatten sie in der Vergangenheit oft für ernste Themen genutzt, zuletzt etwa für einen eindringlichen Impfaufruf.

