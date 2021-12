Von „Sisi“ bis „Wetten, dass..?“: die Tops und Flops des Fernsehjahres 2021

2021 war ein spannendes Fernsehjahr – geprägt von einigen Comebacks und einigen Aufregern. Ein Blick auf die Tops und Flops der TV-Ereignisse der vergangenen zwölf Monate:

Tops 2021

„Joko & Klaas gegen Pro Sieben“: sieben Stunden für die Pflege

Es war kein Aprilscherz, über den das Netz Anfang April diskutierte, sondern ernstes Resultat einer Gaudi: Nach gewonnenem Spaßduell gegen Pro Sieben nutzten Joko und Klaas die 15 Minuten Primetime dafür, eine Pflegerin gut sieben Stunden bei der Arbeit zu beobachten. Selten zuvor war Fernsehen ohne Aufwand, Drama und Kommentare bedeutsamer.

„Der Maulwurf“: irrer Einblick ins nordkoreanische Regime

Schwer zu sagen, was an der dänischen Infodoku „The Mule“ sehenswerter war – der Blick in den irren Führerstaat Nordkorea oder wie er zustande kam? Egal: Wenn der arbeitslose Koch Ulrich Larsen und ein Fremdenlegionär das Regime unter Einsatz ihrer Leben dazu bringen, eine falsche Waffenfabrik in Afrika zu bauen, ist das Resultat Sachfernsehen wie ein Thriller.

„Tina Mobil“: Sechsteiler um eine alleinerziehende Brotverkäuferin

Wenn eine Frau – so heißt es in der ARD-Primetime – „ihren Mann steht“, droht Schnulzenalarm. Außer die Frau ist Gabriele Maria Schmeide und Titelfigur in „Tina Mobil“. Dann wird der Sechsteiler um eine alleinerziehende Brotverkäuferin, die sich gegen alle Widrigkeiten in der Lausitz selbstständig macht, ohne Tränen, Pathos und Geigen unterhaltsam gehaltvoll.

„MAITHINK X – Die Show“: Wissenschaft ganz fluffig

Das Fernsehen hat Naturtalente und Quereinsteiger, Fleißbienen oder Rampensäue, und es hat Mai Thi Nguyen-Kim, die alles in sich vereint. Kaum war die promovierte Chemikerin zur pandemischen Youtube-Mahnwache geworden, engagierte sie das ZDF für Formate wie „Wunderwelt Chemie“ oder „MAITHINK X“, die zeigen, wie fluffig Wissenschaft sein kann.

Comeback von „Sisi“: Realismus statt Schmalz

Oje, schon diese Idee – RTL lässt „Sisi“ auferstehen. Das Resultat aber war erstaunlich: Realismus statt Schmalz, ein Kaiser mit Kanten, sechs Folgen ohne Pathos, natürlich Weichzeichner und Geigen, aber stilvoll. Sven Bohses Remake ist trotz saftiger Sisi mit Holzdildo respektabel – und zeigt, wie auch das Boris-Becker-Biopic „Der Rebell“: RTL kann mehr als Ballermann.

Die Flops 2021

„Lovemobil“: Branche im Ringen um Glaubwürdigkeit

Qualitätsmedien sind unter populistischem Beschuss. Als Elke Lehrenkrauss die Prostituierten ihrer Provinzstudie „Lovemobil“ von Darstellern spielen ließ, verging sich die Regisseurin also nicht nur am NDR, den Zuschauenden und der Wahrheit, sondern einer ganzen Branche im Ringen um Glaubwürdigkeit. Gut, dass die hauseigene Redaktion „STRG_F“ für Aufklärung sorgte.

„Wetten, dass..?“: habituelles Mittelalter statt neuer Ideen

Um zu sehen, wie sich das Publikum nach Lagerfeuern sehnt, langte ein Blick auf die Comebackquote von „Wetten, dass..?“. Um zu sehen, wie diese Sehnsucht trog, langte Gottschalks Versuch, fürs sprachliche bis handliche Gefummel Absolution zu fordern. Statt neuer ZDF-Ideen also habituelles Mittelalter. Dann doch lieber Jörg Draegers Rückkehr zu „Geh aufs Ganze!“.

Sat.1: Menschenverachtung fördernd

Sat.1, Weltkriegsveteranen erinnern sich, war einst ein Vollprogramm mit Format, Bedeutung sowie Journalisten und Journalistinnen. Und heute? Ist es eine Vollprogrammattrappe mit „Claudias House of Love“, „Promis unter Palmen“ oder „Plötzlich arm, plötzlich reich“ – zynische Fremdschamformate voller Sexismus, Mobbing und Homophobie, die Menschenverachtung nicht dulden, sondern fördern.

„The Drag and Us“: Idee charmant, Umsetzung lausig

Nach dem famosen Netflix-Drama „Pose“ klang die Idee einer deutschen Transgender-Sitcom durchaus charmant. Doch „The Drag and Us“ war nicht nur die lausigste, sondern diskriminierendste TV-Serie zur sexuellen Vielfalt 2021 – emanzipatorisch Bierzelt, stilistisch „Hausmeister Krause“. Kein Wunder: DStar Tom Gerhardt war am Neo-Machwerk beteiligt.

„Die letzte Instanz“: Der Shitstorm war noch zu klein

Was Thomas Gottschalk, Janine Kunze, Micky Beisenherz, Jürgen Milski, Steffen Hallaschka vereint? In ihrer weißen Wohlstandsexistenz haben sie niemals mit Rassismus zu tun, durften im WDR-Talk „Die letzte Instanz“ aber darüber diskutieren. Ihr Urteil: Rassismusopfer sind nur zu sensibel. Der Shitstorm war noch zu klein für so viel Ignoranz von Kanal und Personal.

