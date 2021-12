Olivia Colman: „Es gibt auch katastrophale Mütter“

Die Schauspielerin Maggie Gyllenhaal gibt mit dem Film „Frau im Dunkeln“ ihr Regiedebüt, das bei den Internationalen Film­festspielen in Venedig Premiere gefeiert hat. Der Film ist bereits in deutschen Kinos zu sehen und startet ab dem 31. Dezember beim Streaming­dienst Netflix. Wir haben mit den beiden Haupt­darstellerinnen Olivia Colman („The Crown“) und Dakota Johnson („50 Shades of Gray“) über Gleich­berechtigung, Mütter und Väter sowie die sagen­umwobene Autorin Elena Ferrante gesprochen.

Frau Colman, Frau Johnson, kannten Sie das Buch von Elena Ferrante, bevor man Ihnen Ihre Rolle in „Frau im Dunkeln“ anbot?

Dakota Johnson: Nein, ich kannte das Buch nicht, aber von Elena Ferrante hatte ich natürlich gehört und auch eines ihrer Bücher gelesen.

Olivia Colman: Das trifft auch auf mich zu.

Elena Ferrante, das ist ein Pseudonym, und manche Kritiker mutmaßen dahinter gar einen Mann. Könnte ein Mann wirklich ein solches Buch schreiben?

Johnson: Auf gar keinen Fall!

Colman: Ich selbst habe einen wunderbaren, einen sehr empathischen Mann, aber dieses Buch hätte selbst er nicht schreiben können. „Frau im Dunkeln“ seziert das Gefühlsleben einer Frau und Mutter, so wie es nur jemand kann, der diese Gefühle vielleicht sogar selbst gelebt hat. Nur eine Frau kann sich so in die Psyche einer anderen Frau hineinversetzen. Nein, dieses Buch hat ganz sicher eine Frau geschrieben.

Würden Sie sagen, dass Mutterschaft ein stärkeres Band ist als Vaterschaft?

Colman: Das würde ich für eine gewagte Aussage halten. Jeder macht seine ganz persönlichen Erfahrungen. Mein Ehemann ist ein wunderbarer Vater, der wahrscheinlich einen besseren Job macht als ich ihn als Mutter mache. Und zweifellos hat er eine ebenso enge Bindung zu unseren Kindern, wie ich sie habe. Natürlich stimmt es, dass zwischen Mutter und Kind eine besondere Bindung besteht, schließlich beginnt das Leben im Körper der Mutter. Daraus aber eine Grund­sätzlichkeit abzuleiten, damit würde man meiner Meinung nach ziemlich gefährlichen Boden betreten. Denn, glauben Sie mir, es gibt auch katastrophale Mütter.

Johnson: Psychologen sagen, dass es die Aufgabe einer Mutter sei, die innere Landschaft des Kindes wachsen zu lassen und diese zu hegen, während der Vater die Brücke zur Außenwelt darstelle. Dass die Mutter, die dieses kleine menschliche Wesen in sich wachsen fühlt, auf eine andere Weise als der Vater mit ihm verbunden ist und für das ganze Leben auch bleiben wird – da stimme ich selbst­verständlich zu. Trotzdem bin auch ich der Meinung, dass es unabhängig vom Geschlecht ist, wer als Elternteil den besseren Job. Darüber entscheidet nicht das Geschlecht, sondern es entscheiden der Charakter und die Erfahrungen jedes Einzelnen.

Ferrantes Werk wird bisweilen mit dem schönen Wort „Wahrhaftigkeit“ charakterisiert. Aber haben wir als Gesellschaft zwischen Instagram, Fake News und unzähligen Politik- und Wirtschafts­skandalen jegliche Wahrhaftigkeit nicht längst verloren?

Colman: Bei Instagram benutzt man Filter, um ein anderes, vermeintliches besseres Bild von sich zu machen, und Menschen werden auch betrogen, von Konzern, von Politkern et cetera. Dennoch glaube ich fest daran, dass die Menschen nicht dumm sind und dass sie nicht belogen werden wollen. Und was unseren Film und viele Filme per se betrifft: Die Charaktere, die ein Film wie „Frau im Dunkeln“ zeigt, sind – im Rahmen der erzählten Geschichte – wahrhaftig.

Johnson: Ich stimme Olivia zu. Wer die Wahrheit sucht, der wird sie finden, wer sie aber auf Instagram sucht, der wird keinen Erfolg haben und sie ganz sicher nicht finden. Und, ja, es sind gerade auch Künstler und Künstlerinnen wie Elena Ferrante, die die Wahrheit erzählen.

„Frau im Dunkeln“ ist ein Film über Frauen, ist er auch einer vor allem für Frauen?

Colman: Es ist ein Film geschrieben von einer Frau, bei dem mit Maggie Gyllenhaal eine Frau Regie geführt hat. Deshalb ist es aber noch lange kein Film nur für Frauen. Wir haben im Gegenteil gerade von Journalisten, nicht nur von Journalistinnen, sehr empathische Äußerungen gehört. Diese Männer haben gesagt, dass „Frau im Dunkeln“ zu ihnen spreche und dass sie diesen Frauen in die Seele blicken können.

Johnson: Interessant ist doch, dass die Frage danach, für wen dieser Film gemacht worden ist, gar nicht aufkommen würde, wäre es ein Film von einem Mann über Männer, so wie es bei vielen Filmen der Fall ist. Niemand würde das thematisieren.

Was daran liegt, dass eine Frau auf dem Regiestuhl einer solchen Produktion noch immer keine Selbst­verständlichkeit ist.

Colman: Ja, aber allmählich tut sich etwas in Sachen Gleichstellung, und bei Maggie Gyllenhaal sprechen wir von jemandem, der auf zwanzig Jahre Filmschule zurückblicken kann. Trotzdem bleibt es für eine Frau noch immer schwieriger als für einen Mann, sich durchzusetzen. Es gab und gibt nach wie vor viele weiße, privilegierte Männer, die die Entscheidungen treffen. Wer daran wirklich etwas ändern will, muss ganz unten, an der Basis anfangen. Wir alle müssen unseren Kindern immer und immer wieder versichern, dass sie sie alle Möglichkeiten haben, egal woher sie kommen und aus welcher Gesellschafts­schicht sie stammen, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe oder welche Religion sie haben. Nur das kann die Dinge grundlegend ändern.

Ich habe versucht, aus dem Gedächtnis zehn berühmte Regisseurinnen größerer Produktionen zu nennen, ad hoc eingefallen sind mir nur Ida Lupino, Lina Wertmüller, Jane Campion und Kathryn Bigelow …

Johnson: Es gibt schon mehr als zehn, Sie müssen einfach nur öfter ins Kino gehen. (lacht) Ich habe zuletzt sogar sechs Filme hintereinander gemacht, bei denen allesamt eine Frau Regie geführt hat.

Sie beide halten sich gerade an den Händen. Kannten Sie sich schon vor „Frau im Dunkeln“?

Colman: Wir hatten uns einmal bei einem Event gesehen, aber nicht miteinander gesprochen. „Frau im Dunkeln“ aber hat uns zu Freunden fürs Leben macht. Überhaupt waren das besondere Dreharbeiten. Häufig ist es am Set so, dass in den Drehpausen jeder sein eigenes Ding macht und dass beim Mittagessen immer dieselben paar Leute zusammen­sitzen. Hier aber war es anders. Jeder hat mit jedem gesprochen, alles hat sich vermischt, und im Grunde haben wir alle zusammen gelebt. Genau darum geht es beim Spielen ja auch, egal, ob beim Film oder auf der Bühne, dass man Erfahrungen teilt und sich schnell aufeinander einstellt. Wie sonst sollte zum Beispiel eine Sexszene funktionieren ohne Gespür für das Gegenüber? Mit einem bloßen „Guten Morgen, freut mich Sie zu sehen, lassen Sie uns anfangen?“ ist es da wirklich nicht getan.

