Das Dschungelcamp ist komplett: Das sind die letzten vier Kandidatinnen und Kandidaten

Alle zwölf Kandidatinnen und Kandidaten für das Dschungelcamp 2022 stehen fest. Mit den Reality-TV-Gesichtern Janina Youssefian und Tara Tabitha, Bodyguard-Legende Peter Althof sowie „Bachelor“-Kandidatin Linda Nobat gab RTL am Montagabend die letzten vier offenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannt.

Zuvor hatte der Sender am Montag bereits erklärt, dass auch Schauspieler Eric Stehfest, Realitydarsteller Manuel Flickinger und TV-Sternchen Christin Okpara um die Dschungelkrone kämpfen werden. Am 21. Januar soll es losgehen.

Wäschmodel, Promi-Bodyguard und Datingshow-Teilnehmer

Das Wäsche- und Fashionmodel Janina Youssefian hatte in der Vergangenheit vor allem durch eine Affäre mit Dieter Bohlen für Schlagzeilen gesorgt. Linda Nobat hat schon RTL-Erfahrung, sie kämpfte in der letzten „Bachelor“-Staffel um das Herz von Rosenkavalier Niko Griesert.

Tara Tabitha ist vor allem in Österreich ein bekannter B-Promi, dort hatte sie sogar ihre eigene Reality-Show. In Deutschland war sie in der Kuppelshow „Ex on the Beach“ zu sehen. Peter Althof beschützte in der Vergangenheit die Reichen und Schönen dieser Welt - von Muhammad Ali über Michael Jackson und Claudia Schiffer bis zu Michael Schumacher. Jetzt wagt er sich in den RTL-Dschungel.

Stehfest kennen Zuschauer noch als Star der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Später war er durch seine Drogenbeichte in den Schlagzeilen, die er in einem Bestseller-Buch aufarbeitete. Flickinger war Kandidat bei der Datingshow „Prince Charming“. Christin Okpara alias Christin Queenie hatte einen Auftritt in der RTL-II-Sendung „Die Sexklinik“ und war auch Kandidatin der RTL-Datingshow „Are You The One?“.

Bisher standen schon die Schauspielerinnen Anouschka Renzi und Tina Ruland sowie der Designer Harald Glööckler, der Sänger Lucas Cordalis und Realitystar Filip Pavlovic als Kandidaten des RTL-Formats fest.

