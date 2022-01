ARD-Film „Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“: Ungleiche Nachbarinnen

„Ich bin nicht alt, höchstens reif“ lautet das Lebensmotto von Rosalie (Jutta Speidel). Mehr als 30 Jahre ist sie mit der Hilfsorganisation „Ingenieure für die Welt“ rund um den Globus gereist, um Entwicklungsprojekte anzustoßen. Gerade hat sie in Kenia ein riesiges Solarfeld in Betrieb genommen, als sie bei den Einweihungsfeierlichkeiten in der Hitze ohnmächtig wird.

Nur ein kleiner Schwächeanfall, aber ihr Arbeitgeber ordnet für die umtriebige Aktivistin eine Zwangspause an. Die will Rosalie in Deutschland im elterlichen Haus verbringen, das von ihrer Schwester bewohnt wird. Ihr Überseecontainer landet im Vorgarten mitten auf den Shirley-Temple-Rosen und Margret (Ruth Reinecke) zeigt sich wenig erfreut von dem Überraschungsbesuch ihrer Schwester.

Für Rosalie bleibt nur das frühere Nähzimmer

Während Rosalie durch die Weltgeschichte getingelt ist, hat sie sich damals um die Pflege der schwer kranken Mutter gekümmert. Nicht einmal zur Beerdigung von Ehemann Bruno hat sich das Schwesterherz blicken lassen. Um das Haus nach dem Tod ihres Mannes halten zu können, hat Margret das obere Stockwerk vermietet und so bleibt für Rosalie nur das frühere Nähzimmer, das direkt an die Wohnung der neuen Nachbarn angrenzt. Als sie einen Teppich aufhängen will und mit dem Hammer abrutscht, schlägt sie ein Loch in die Gipskartonwand und findet im Hohlraum Geldscheine im Wert von mehreren Tausend Euro.

Direkt nebenan wohnt die 18-jährige Karla (Paula Hartmann) mit ihrem alleinerziehenden Vater (Aurel Manthei). Das Mädchen sitzt seit seinem achten Lebensjahr im Rollstuhl und bereitet sich gerade auf das Abitur im Onlinemodus vor. Die hochintelligente Außenseiterin hat sich von der Welt abgekapselt. Ein paar Hauslehrer hat die schwierige Schülerin schon verschlissen.

Rosalie bietet sich als Lehrkraft für das Nachbarmädchen an

Da Rosalie gerade pleite ist und ihre Schwester auf einer Wohnkostenbeteiligung besteht, bietet sie sich als Lehrkraft für das Nachbarmädchen an. Die Welten der lebenslustigen alten Dame und der abgebrühten Teenagerin prallen aufeinander. Rosalie tut alles, um das Mädchen aus dem Schneckenhaus zu locken und schafft es sogar, sie zur Fahrschule anzumelden. Das Geld dafür kommt aus dem Loch in der Wand, dessen Herkunft sich erst sehr viel später aufklären wird.

Derweil spitzen sich im Erdgeschoss die Animositäten zwischen der spießigen und der flippigen Schwester zu. „Mach dich doch mal locker“, sagt Rosalie immer wieder, was Margret natürlich noch mehr auf die Palme bringt. In seinem Fernsehfilm „Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“ installiert Regisseur Hanno Olderdissen („Der Bulle und das Biest“) nach dem Drehbuch von Nadine Gottmann ein dynamisches Figurendreieck, in dem die Gegensätze hübsch aufeinanderknallen und für die beteiligten Frauen zum Ausgangspunkt der Selbstreflexion werden.

Weltreisende lernt ihre Lektion

Denn genauso wie die agile Rosalie die querschnittsgelähmte Karla aus ihrem Zimmer heraus ins echte Leben lotst und das verkrustete Herz ihrer Schwester aufbricht, lernt auch die Weltreisende durch die Auseinandersetzung mit den beiden ihre Lektion. Denn Rosalies Schwächeanfälle häufen sich. Auch wenn sie sich schon ins nächste NGO-Projekt stürzen will, zeigt der eigene Körper ihr immer deutlicher, dass sie sich langsam zur Ruhe setzen sollte. Davon versteht die jugendliche Rollstuhlfahrerin, welche die sehr talentierte Paula Hartmann mit einem beißenden Sarkasmus ausstattet, sehr viel mehr als die rastlose Mittsechzigerin.

Schauspielerisch funktioniert das Dreierspiel ausgezeichnet, auch wenn die Dialoge manchmal ein wenig zu plakativ geraten sind und sich angerissene Konflikte allzu schnell bei Wasserschlachten mit dem Gartenschlauch oder einer defekten Spülmaschine in Wohlgefallen auflösen. Das Heiterkeitsgebot auf dem Freitagabend-Sendeplatz, mit dem traditionell ein unbeschwertes Wochenende eingeläutet werden soll, wird hier doch ein wenig zu ernst genommen.

„Karla, Rosalie und das Loch in der Wand“ läuft am 14. Januar ab 20.15 Uhr in der ARD.

Von Martin Schwickert/RND