ZDF-„Bergdoktor“ Hans Sigl bekommt eine Quizshow bei RTL

Köln. Als „Bergdoktor“ im ZDF lockt Schauspieler Hans Sigl regelmäßig mehr als sieben Millionen Zuschauer vor den Bildschirm - jetzt bekommt er auch eine Quizshow bei RTL. Das belgische Format „De slimste Mens ter Wereld“ - das bedeutet auf Deutsch etwa „Der klügste Mensch der Welt“ - gilt in seinem Herkunftsland als Blockbuster. „Die Produktion beginnt im Frühjahr, die Ausstrahlung bei RTL ist für den Sommer geplant“, sagte ein Sprecher des Privatsenders am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nähere Details wie etwa der genaue deutsche Titel stünden noch nicht fest, hieß es weiter.

In Belgien und in den Niederlanden ist die Show mit teils mehr als 40 Prozent Einschaltquote extrem populär. Teilnehmer sind dort Prominente aus Medien, Politik, Kultur und Wissenschaft. Es geht für sie nur um den Titel, Geld kann man in der Sendung nicht gewinnen.

Quizfragen und Wortspiele

Drei Kandidaten treten gegeneinander an und müssen in mehreren Runden so viele Punkte wie möglich sammeln. Jede Runde hat ein eigenes Format. Zum Beispiel wird gefragt: „Was wissen Sie über Rotkohl?“ Dann muss man, so schnell es geht, Begriffe nennen, die man mit Rotkohl verbindet. Assoziationen wie: „Gemüse, Farbe, Weihnachten“.

Es gibt auch eine Runde mit Wortspielen. Dabei müssen die Kandidaten Begriffe finden, die Wörter miteinander verbinden. Man tritt gegen die Uhr an und mit jeder korrekten Antwort gewinnt man Sekunden. Wer aber zu lange überlegt oder nichts weiß, für den verstreicht kostbare Zeit. Am Ende gibt es immer einen Tagessieger.

Die deutsche Fassung ist eine Produktion der Firma Fabiola, die für RTL bereits das Format „Wir lieben Tiere – Die Haustiershow“ herstellt. Sigl (52) war und ist in etlichen Krimireihen zu sehen. Seit 2008 spielt er den „Bergdoktor“ im ZDF. Er lebt in Oberbayern.

